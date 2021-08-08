Испытание жарой

Source: Russia Federal Space

Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Константин Борисов продолжает серию публикаций в блоге «Жизнь космонавта» о тренировках пустыне летом.Цель данного вида тренировки — психологически подготовить космонавтов к действиям в случае вынужденной посадки в пустыне, выработать практические навыки по поддержанию работоспособности и сохранению здоровья в длительном пребывании в экстремальных условиях в пустыне летом путем рационального использования штатного снаряжения и подручных средств.В процессе подготовки требуется приобрести навыки по оказанию само- и взаимопомощи в экстремальных условиях среды с использованием медикаментозных средств, находящихся на борту спускаемого аппарата; приобрести навыки по тактике поведения, режиму труда и отдыха, рациональному распределению запасов воды и пищи, а также отработать способы взаимодействия силами и средствами поисково-спасательного комплекса.

Тренировка в пустыне начинается в 9 утра — уже с момента облачения в скафандры становится тепло. В них же садимся в машину и едем на место проведения тренировки вместе с инструкторской бригадой Центра подготовки космонавтов. За 15 минут дороги становится жарко, но есть бонус — тренировка официально не началась, а значит разрешается пить. За время дороги выпил 1 л холодной воды, накопить впрок.

Прибыв на место, получаем блоки НАЗа, укладки с теплой одеждой и финальные напутствия. Парашют и кресла из спускаемого аппарата «Союза» лежат рядом. Первый выход на связь и есть официальный старт тренировки — теперь мы автономны и пробудем тут 48 ч. В тени +40°C, а время только 10 утра. Но мы не в тени, а на солнцепеке, поэтому действуем без промедления: снять скафандры, защититься от солнца, укутать Блок № 1 в одежду (сохранить воду прохладной), расчистить площадку для укрытия, построить укрытие и лечь.

Первые полчаса с Кириллом Песковым нарезаем стропы и делаем крышу, а Олег Платонов нарезает прямоугольники из парашюта и чистит площадку. Дальше втроем делаем строительные блоки, из них — колонны и якоря. Время пролетает быстро — укрытие готово к полудню. Последние штрихи — закрепить медицинские накидки внутри крыши, чтобы отражать солнечные лучи. Теперь отдых до заката и ежечасные выходы на связь.

По сравнению с выживанием зимой работы намного меньше: сделал укрытие и лежи спокойно до заката. Самое заметное — обезвоживание и постоянная жажда. Первые сутки пробовали пить по 400 мл воды на человека, но это мало — пить хочется всё время. Уже вечером первого дня решили пить больше, по 600 мл в сутки на человека. Воду пьем по 50 мл, аккуратно переливая из канистры в мерный стаканчик. Днем пьем меньше, вечером больше.

За время выживания мы выпили по 1,8 л воды, потеряли до 5% массы тела, съели по несколько фруктовых батончиков. Кроме непосредственно самих навыков (постройка укрытия, сбор воды, оказание первой помощи), выживание в степи летом учит терпению, распределению сил и ресурсов, командной работе. Интересный опыт, который проводится только один раз за время подготовки!

MIL OSI