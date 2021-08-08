Игры XXXII Олимпиады в Токио: Российские гандболистки – серебряные призеры Игр

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) женская российская сборная по гандболу выиграла серебряные медали. В финальной встрече россиянки в упорной борьбе уступили представительницам Франции со счетом 25:30. Бронзовую награду выиграла сборная Норвегии.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил гандболисток с “серебром”:”Поздравляю российских гандболисток с «серебром» Игр в Токио! Олимпийский турнир начинался для наших спортсменок непросто. Но они нашли свою игру, одержали на пути к финалу несколько ярких побед над сильными соперницами. В финальном матче российские гандболистки на равных сражались с француженками. Они до последних секунд игры боролись за победу, просто фортуна в этот день была на стороне соперниц. Вторую Олимпиаду подряд женская сборная России по гандболу становится призером Игр, это показатель высокого класса. Мы гордимся нашей командой. Благодарен сборной России за те эмоции, которые она подарила болельщикам, за нее болела вся страна. Поздравляю с серебряными медалями Игр-2020 тренеров национальной команды и Федерацию гандбола России», – сказал Олег Матыцин.По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России гандболом занимаются более 100 тысяч человек. В спортивных школах страны работают 178 отделений по гандболу. В том числе, работают 39 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» занимаются более 10 тысяч человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду «гандбол» занимаются 18 тысяч человек в 41 субъекте Российской Федерации. Количество тренеров в стране по гандболу составляет 704 человека, из них по программам спортивной подготовки работают 500 тренеров.При поддержке Министерства спорта развитием гандбола занимается Федерация гандбола России. Президент Федерации гандбола России – Сергей Николаевич Шишкарев. Главный тренер женской российской сборной – мастер спорта СССР Алексей Александрович Алексеев.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет женскую сборную по гандболу, весь тренерский штаб и Федерацию гандбола России с «серебром» и желает новых ярких побед!

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