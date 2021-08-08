Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика08.08.2021 03:10

Дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая отмечает День рождения

Светлана Савицкая — первая женщина в мире, совершившая выход в открытый космос, и вторая представительница прекрасного пола, которая побывала в космическом пространстве. 8 августа Светлана Евгеньевна, единственная женщина, удостоенная двух медалей Героя Советского Союза «Золотая Звезда», отмечает День рождения.

Дорога в небо для С.Е. Савицкой началась в Центральной объединённой лётно-технической школе при ЦК ДОСААФ СССР, которую будущий космонавт окончила с квалификацией «лётчик-инструктор». Ещё во время обучения Светлана Савицкая стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу на поршневых самолётах и заслуженным мастером спорта СССР. Также за плечами Савицкой насчитывалось три мировых рекорда в групповых прыжках с парашютом из стратосферы.

Через год после выпуска из ЛТШ Светлана Савицкая защитила дипломную работу в Московском авиационном институте имени Серго Орджоникидзе. Следующей ступенью на пути к космосу стало самолётное отделение Школы лётчиков-испытателей Лётно-исследовательского института (ЛИИ) Министерства авиационной промышленности (МАП) в подмосковном городе Жуковском. До зачисления в отряд Светлана Евгеньевна занималась испытанием авиационной техники (работала лётчиком-испытателем НПО «Взлёт» Минрадиопрома и Московского машиностроительного завода (ММЗ) «Скорость» Конструкторского бюро (КБ) А.С. Яковлева). Она освоила несколько типов реактивных самолётов, в том числе МиГ-21, Су-7, Ил-18, Ил-28.

В 1979 году Светлана Савицкая приняла участие во втором наборе женщин для участия в космических полётах. В 1980 году, после успешного прохождения отбора, она была принята в отряд космонавтов во вторую группу женщин-космонавтов. Через год Светлана Савицкая уже начала подготовку к своему первому полёту.

В первую орбитальную командировку Светлана Евгеньевна отправилась 19 августа 1982 года в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле (КК) «Союз Т-7» и орбитальной станции «Салют-7» вместе с командиром экипажа Л.И. Поповым и бортинженером А.А. Серебровым. Во время полёта экипажи «Союз Т-7» и «Союз Т-5» (А.Н. Березовой, В.В. Лебедев) провели программу технических, гео- и астрофизических, биотехнологических, медико-биологических экспериментов. Длительность полёта составила 7 суток. 27 августа, в день возвращения Светланы Савицкой из космоса, за мужество и героизм, проявленные при осуществлении полёта, ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

Второй космический полёт С.Е. Савицкая выполнила с 17 по 29 июля 1984 года в качестве бортинженера КК «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7» совместно с В.А. Джанибековым и И.П. Волком. 25 июля 1984 года Светлана Савицкая первой из женщин выполнила выход в открытый космос длительностью 3 часа 34 минуты. Полёт продлился 11 суток.

За успешное выполнение этого космического полёта Светлана Савицкая была удостоена второй медали «Золотая Звезда». Суммарная продолжительность двух космических полётов Светланы Евгеньевны — 19 суток. Большой опыт, знания, энергия Светланы Савицкой и сегодня направлены на развитие отечественной науки и космонавтики. В настоящее время она — депутат Государственной Думы и общественный деятель.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, лётчики-космонавты СССР и РФ, весь коллектив ЦПК поздравляют дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Светлану Евгеньевну Савицкую с днём рождения и желают ей крепкого здоровья на долгие годы и успехов в профессиональной деятельности!

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