Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#OneWeb08.08.2021 12:50

Городские предприятия Байконура участвуют в обеспечении пусковой кампании «Союз-2 – OneWeb»

На прошлой неделе космические аппараты OneWeb для миссии № 35 прибыли в аэропорт «Крайний» космодрома Байконур самолетом Ан-124-100. Специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели выгрузку и доставку космических аппаратов в технический комплекс космодрома, где будет проведена их дальнейшая подготовка к запуску, запланированному на 20 августа 2021 года.

Эти работы будут проводиться в рамках выполнения контрактов Главкосмоса (дочернее предприятие Роскосмоса) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem. Ранее в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 были завершены сборка «пакета» (1-й и 2-й ступеней) ракеты-носителя «Союз-2.1б» и его перегрузка на рабочее место для дальнейшей общей сборки ракеты космического назначения. Запуск спутников OneWeb с Байконура запланирован на 20 августа.

Городские предприятия Байконура также участвуют в обеспечении пусковой кампании. На Государственное унитарное предприятие «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» возложены функции по снабжению объектов космодрома электроэнергией. Государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Горводоканал» выполняет задачи по обеспечению холодной водой питьевого качества объектов наземной космической инфраструктуры космодрома. Государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» выполняет работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог космодрома.

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