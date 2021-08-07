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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ07.08.2021 09:10

Сотрудник Протон-ПМ — на всероссийской доске почёта наставников

Артём Титов, наладчик станков с программным управлением цеха 2 компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») попал на Доску почёта наставников России в производственной сфере. Такое право он получил, как лучший наставник предприятия по итогам прошлого года.

Артёму Титову — 27. Его производственную школу прошли уже более десяти подопечных. Начал работать на предприятии в 2013 году после окончания Пермского техникума промышленных и информационных технологий, где получил специальность наладчика. Уверен, что молодой наладчик должен для начала почувствовать металл, научиться слышать станок.

«Срок наставничества ограничен тремя месяцами, которых не всегда достаточно. Но мы остаёмся работать в одном подразделении, помогаем друг другу, — говорит Артём Титов. — Так ученик превращается в соратника, с которым ты идёшь к одной цели — выполнению плана и созданию качественной продукции».

В июле 2021 года Протон-ПМ стал дипломантом конкурса «Лучшие практики наставничества в Пермском крае». Он проводится в рамках национального проекта «Производительность труда», утверждённого Президентом РФ Владимиром Путиным. Информация о реализуемых предприятием практиках наставничества доступна на сайте Министерства промышленности и торговли Пермского края в разделе «Производительность труда».

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Сопровождая первые шаги молодых рабочих и специалистов, наставники способствуют тому, что ребята быстрее адаптируются, приобретают необходимый профессиональный опыт и навыки, проникаются корпоративной культурой и усваивают её ценности. Применяемые нами практики наставничества позволяют повышать статус сотрудников, занимающихся этой деятельностью, и поощрять их вклад в сохранение преемственности и ключевых компетенций предприятия».

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