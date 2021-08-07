Игры XXXII Олимпиады в Токио: Российские синхронистки – олимпийские чемпионки в командных соревнованиях

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар стали обладательницами золотых медалей по синхронному плаванию в командных соревнованиях. Общая сумма баллов составила 196,0979 балла.Ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в дуэтах. Светлана Ромашина – первая в мире семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских синхронисток с «золотом»:«Поздравляю наших прекрасных синхронисток с «золотом» Олимпиады! Они побеждают в групповых соревнованиях на шестых Играх подряд, а для Светланы Ромашиной эта золотая медаль стала седьмой, выигранной на Олимпиадах. Наша спортсменка — самая титулованная синхронистка в истории, настоящая легенда мирового спорта. Мы все восхищены выступлением российской команды в Токио. Больше 20 лет россиянкам нет равных, и на Играх-2020 они снова подтвердили свое лидерство. Безошибочно выполнили сложные программы и не оставили шансов конкуренткам. Российские синхронистки завоевали в Токио две золотые медали из двух возможных и продолжили победные традиции, начатые в 2000 году. Поздравляю главного тренера сборной России Татьяну Покровскую, старшего тренера Татьяну Данченко и Федерацию синхронного плавания России с блестящим выступлением на Олимпиаде», – сказал Олег Матыцин.32-летняя Алла Шишкина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), 14-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы. Анна родом из Москвы и в составе российской олимпийской сборной представляет столицу.27-летняя Светлана Колесниченко – заслуженный мастер спорта России, шестнадцатикратная чемпионка мира и одиннадцатикратная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка 2016 года в групповом выступлении. Светлана родом из Гатчины (Ленинградская область), в составе российской олимпийской сборной представляет Москву. Светлана Колесниченко тренируется на базе ГБУ «МГФСО» Москомспорта.31-летняя Светлана Ромашина – заслуженный мастер спорта России, шестикратная олимпийская чемпионка. В 2008 году Светлана выиграла первое «золото» на Играх в групповом выступлении, в 2012 и 2016 годах Светлана Ромашина стала обладательницей наград высшей пробы в составе дуэта и группы. В активе спортсменки 21 золотая медаль на чемпионатах мира и 13 наград высшей пробы на чемпионатах Европы. Светлана родом из Москвы и в составе российской олимпийской сборной представляет столицу. Светлана Ромашина тренируется на базе СШОР «Юность Москвы».32-летняя Александра Пацкевич – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), 13-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. Александра родом из Москвы и в составе российской олимпийской сборной представляет столицу. Александра тренируется на базе СШОР «Юность Москвы».26-летняя Мария Шурочкина – заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2016 года, 11-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы. Мария родом из Москвы и в составе российской олимпийской сборной представляет столицу. Мария тренируется на базе ГБУ «МГФСО» Москомспорта.26-летняя Влада Чигирева – заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2016 года, 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. Влада родом из Ростова-на-Дону, в составе российской олимпийской сборной представляет Москву. Влада тренируется на базе «Динамо».24-летняя Марина Голядкина – заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка России. Марина родом из Донецка (Украина), в составе российской олимпийской сборной представляет Москву. Марина тренируется на базе СШОР «Юность Москвы».21-летняя Полина Комар – заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Полина родом из Москвы, в составе российской олимпийской сборной представляет столицу. Полина тренируется на базе ГБУ «МГФСО» Москомспорта.По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России синхронным плаванием занимаются более 17 тысяч человек. В спортивных школах страны работают 57 отделений по синхронному плаванию. В том числе, работают 27 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки занимаются 4 тысячи человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду спорта «синхронное плавание» занимаются более 5,5 тысяч человек в 71 субъекте Российской Федерации. Количество тренеров в стране по синхронному плаванию составляет 336 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 286 тренеров.При поддержке Министерства спорта развитием синхронного плавания занимается Федерация синхронного плавания России. Главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по синхронному плаванию – заслуженный тренер России Татьяна Николаевна Покровская.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Аллу Шишкину, Светлану Ромашину, Светлану Колесниченко, Александру Пацкевич, Марию Шурочкину, Владу Чигиреву, Марину Голядкину и Полину Комар с золотой медалью и желает новых ярких побед!

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