Игры XXXII Олимпиады в Токио: Российские волейболисты – серебряные призеры Игр

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) российские волейболисты выиграли серебряные медали. В финальном матче команда проигрывала по сетам сборной Франции (0-2), но смогла отыграться, уступив в тай-брейке (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских волейболистов с «серебром»:«Поздравляю российских волейболистов с завоеванием «серебра» на Играх в Токио! Наша мужская команда после неудачи на Олимпиаде-2016 снова смогла вернуться в тройку сильнейших команд мира. Сборная России уступала после двух стартовых сетов финального матча, но затем героически переломила ход игры и сравняла счет. Нашим волейболистам было по силам побороться за «золото», но на тай-брейке им не хватило немного удачи для того, чтобы вырвать у соперников победу. Благодарен команде за самоотверженность и красивую игру на Олимпиаде в Токио. Поздравляю тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию волейбола с «серебром» Олимпийских игр», – сказал Олег Матыцин.Последний раз сборная России выступала в финале волейбольного турнира в 2012 году на Играх в Лондоне. Россияне обыграли сборную Бразилии и стали олимпийскими чемпионами.При поддержке Министерства спорта развитием пляжного волейбола занимается Всероссийская федерация волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола – мастер спорта СССР Станислав Владимирович Шевченко. Главный тренер мужской спортивной сборной команды России – Туомас Саммелвуо.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских волейболистов, весь тренерский штаб и Всероссийскую федерацию волейбола с «серебром» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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