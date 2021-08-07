Игры XXXII Олимпиады в Токио: Мария Ласицкене – олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене выиграла золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту. Россиянка преодолела планку на высоте 2,04 м. Мария Ласицкене – единственная в мире трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Марию с невероятной победой:«Поздравляю Марию Ласицкене с первым олимпийским «золотом» в карьере! Наша спортсменка — единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, и, конечно, мы ждали от нее успешного выступления в Токио. Мария прошла долгий и сложный путь к этой победе. В 2016 году она была сильнейшей в мире, но пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, как и почти все российские легкоатлеты. Сезон-2021 складывался для нашего лидера сборной непросто. Сначала она долго ждала допуска на международные соревнования от World Athletics, а затем из-за травмы была вынуждена пропустить Чемпионат России в Чебоксарах. В финале Олимпиады Мария проявила недюжинную выдержку и настоящий бойцовский характер. Она победила с отличным результатом — преодолела высоту 2,04 м. Поздравляю с успехом Марии ее тренера Геннадия Габриляна! На Олимпийских играх в Токио выступали десять российских легкоатлетов. Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова принесли России золотую и серебряную медали. Поздравляю с этим результатом спортсменок, тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Мы надеемся на то, что ВФЛА вскоре будет восстановлена в своих правах, и на следующей Олимпиаде в Париже мы увидим нашу команду по легкой атлетике уже в полном составе. Российская легкая атлетика имеет богатую историю олимпийских побед, надеемся, что успех российских спортсменок в Токио станет первым шагом на пути к возрождению наших победных традиций», – сказал Олег Матыцин.28-летняя Мария Ласицкене – заслуженный мастер спорта России, единственная в мире трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, четырехкратная чемпионка России и пятикратная чемпионка России в помещении. Мария родом из города Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика), в составе российской олимпийской сборной представляет Московскую область. Мария тренируется на базе ЦСКА, ее тренер – Геннадий Гарикович Габрилян.По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России легкой атлетикой занимаются почти 2 миллиона человек. В спортивных школах страны работают 1330 отделений по легкой атлетике. В том числе, работают 187 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» занимаются 65 тысяч человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» занимаются более 100 тысяч человек в 82 субъектах Российской Федерации. Количество тренеров в стране по виду спорта «легкая атлетика» составляет 5650 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 4156 тренеров.При поддержке Министерства спорта развитием легкой атлетики занимается Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). В феврале 2021 года World Athletics утвердила план по восстановлению членства ВФЛА в международной организации, приостановленного в ноябре 2015 года. Для возвращения статуса российской федерации легкой атлетики необходимо выполнить все утвержденные критерии. World Athletics также возобновила выдачу российским легкоатлетам разрешений на выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом, до конца 2021 года, Россия имеет право заявлять на крупные старты только 10 спортсменов. В ноябре 2021 года совет World Athletics рассмотрит вопрос сохранения или увеличения квот для россиян, в связи с позитивными изменениями в работе федерации, и обсудит вопрос восстановления статуса ВФЛА.В настоящее время ВФЛА совместно с РУСАДА и при поддержке Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России ведет системную работу по выполнению плана восстановления членства в World Athletics. Рабочая группа международной федерации, которая отслеживает этапы реализации плана, в июле отметила, что Россия добилась прогресса в процессе восстановления.На данный момент, и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики – заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова. Главный тренер спортивной сборной команды России по легкой атлетике – заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Михайлович Борзаковский.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Марию Ласицкене, весь тренерский штаб и Всероссийскую федерацию легкой атлетики с долгожданным «золотом» и желает новых ярких побед!

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