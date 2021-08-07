Игры XXXII Олимпиады в Токио: Дина Аверина – серебряный призер в соревнованиях по художественной гимнастике

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике. По итогам четырех выступлений Дина набрала 107,650 балла. Российская сторона несколько раз подавала протест и выражала несогласие с оценками судей, но судьи изменили оценку только за выступление с булавами.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Дину Аверину с «серебром»:«Поздравляю Дину Аверину с «серебром» Олимпиады в Токио! Наша спортсменка проявила большую выдержку и чемпионский характер, сделала элементы высочайшей сложности и показала прекрасное выступление. Вся Россия болела сегодня за российских гимнасток Дину и Арину Авериных и восхищалась их мастерством. Думаю, что у каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству. Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран. Для нас Дина Аверина — настоящая чемпионка этой Олимпиады. Она заслуживала выиграть «золото». Поздравляю с первой медалью на Играх в Токио тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и ее президента Ирину Винер и желаю удачи нашим спортсменкам в групповых многоборье», – сказал Олег Матыцин.22-летняя Дина Аверина – заслуженный мастер спорта, трехкратная абсолютная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Дина родом из города Заволжье (Нижегородская область), в составе российской олимпийской сборной представляет Москву. Дина тренируется на базе ГБУ «МГФСО» Москомспорта, ее тренеры – заслуженный тренер России Ирина Александровна Винер-Усманова, заслуженный тренер России Лариса Викторовна Белова, заслуженный тренер России Надежда Николаевна Шаталина и Татьяна Иосифовна Колесникова.По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России художественной гимнастикой занимаются более 200 тысяч человек. В спортивных школах страны работают 529 отделений по художественной гимнастике. В том числе, работают 119 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки по виду спорта «художественная гимнастика» занимаются более 30 тысяч человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду «художественная гимнастика» занимаются 63 тысячи человек в 79 субъектах Российской Федерации. Количество тренеров в стране по художественной гимнастике составляет 2818 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 2117 тренеров.При поддержке Министерства спорта развитием художественной гимнастики занимается Всероссийская федерация художественной гимнастики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер российской сборной – заслуженный тренер России, Герой Труда Российской Федерации, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ирина Александровна Винер-Усманова.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дину Аверину, весь тренерский штаб и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с серебряной медалью и желает новых ярких побед!

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