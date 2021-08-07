Игры XXXII Олимпиады в Токио: Вячеслав Красильников и Олег Стояновский – первые в истории России призеры по пляжному волейболу

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли серебряные медали в соревнованиях по пляжному волейболу – первые в истории пляжного волейбола России олимпийские награды.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с «серебром»:Поздравляю Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с «серебром» Игр в Токио! Наши спортсмены добились исторического успеха — это первая олимпийская медаль в пляжном волейболе, завоеванная россиянами. Вячеслав и Олег — действующие чемпионы мира. Начало олимпийского турнира выдалось для них непростым, но с каждым матчем они прибавляли в игре и впервые в российской истории дошли до финала Олимпиады. Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча. Гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде. Поздравляю тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию волейбола с первой олимпийской медалью в пляжном волейболе!» – сказал Олег Матыцин.30-летний Вячеслав Красильников – заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион мира и серебряный призер чемпионата Европы. Вячеслав родом из Геленджика (Краснодарский край), в составе российской олимпийской сборной представляет Ямало-Ненецкий автономный округ. Вячеслав тренируется на базе волейбольного клуба «Факел».24-летний Олег Стояновский – заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион мира в паре с Вячеславом Красильниковым и серебряный призер чемпионата Европы. Олег родом из Москвы, в составе российской олимпийской сборной представляет Ямало-Ненецкий автономный округ. Олег тренируется на базе волейбольного клуба «Факел».При поддержке Министерства спорта развитием пляжного волейбола занимается Всероссийская федерация волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола – мастер спорта СССР Станислав Владимирович Шевченко. Главный тренер мужской спортивной сборной команды России по пляжному волейболу – Олег Антонов.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, весь тренерский штаб и Всероссийскую федерацию волейбола с исторической медалью и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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