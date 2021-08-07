Игры XXXII Олимпиады в Токио: Абдулрашид Садулаев выиграл «золото» в соревнованиях по вольной борьбе, Гаджимурад Рашидов – «бронзу»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финальном поединке он победил американца Кайла Снайдера со счетом 6-3. Россиянин Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. Гаджимурад победил представителя Венгрии Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Абдулрашида и Гаджимурада с медалями:«Поздравляю Абдулрашида Садулаева с «золотом» в весовой категории до 97 кг, а Гаджимурада Рашидова — с «бронзой» в категории до 65 кг. Абдулрашид завоевал в Токио свою вторую золотую олимпийскую медаль в карьере. Спустя пять лет после победы на Играх в Рио-де-Жанейро наш борец, «русский танк», как зовут его болельщики, снова подтвердил, что ему нет равных. Российский спортсмен уверенно прошел все раунды, а в финале одолел сильного соперника из США со счетом 6:3. Гаджимагомед Рашидов блестяще провел схватку за «бронзу» Олимпиады, одержал победу над венгерским борцом со счетом 5:0. Наш спортсмен — чемпион мира в категории и, конечно, ставил перед собой цель побороться за золотую медаль. Но «бронза» Олимпиады — важная награда для любого спортсмена. Российские борцы завоевали на Играх в Токио четыре золотые и четыре бронзовые медали. Поздравляю с этим отличным результатом спортсменов, тренеров национальной команды и Федерацию спортивной борьбы России», – сказал Олег Матыцин.25-летний Абдулрашид Садулаев – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2016 года, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы. Абдулрашид родом из Махачкалы и в составе российской олимпийской сборной представляет Республику Дагестан. Абдулрашид тренируется на базе «Динамо», его тренеры – заслуженный тренер России Шамиль Кехурзаевич Омаров, Магомед Алиханович Магомедов и Зумрад Булачевич Садулаев.25-летний Гаджимурад Рашидов – мастер спорта России международного класса, чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Гаджимурад родом из Каспийска, в составе российской олимпийской сборной представляет Республику Дагестан. Его тренер – заслуженный тренер России Газиганд Абдурахманович Рашидов.По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России спортивной борьбой занимаются 432 тысячи человек. В спортивных школах страны работают 633 отделения по спортивной борьбе. В том числе, работают 218 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба» занимаются 71 тысяча человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду «спортивная борьба» занимаются 166 тысяч человек во всех субъектах Российской Федерации. Количество тренеров в стране по спортивной борьбе составляет 6046 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 5039 тренеров.При поддержке Министерства спорта развитием спортивной борьбы занимается Федерация спортивной борьбы России. Президент Федерации спортивной борьбы России – олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Михаил Геразиевич Мамиашвили. Главный тренер мужской спортивной сборной команды России по вольной борьбе – заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Дзамболат Ильич Тедеев.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Абудлрашида Садулаева и Гаджимурада Рашидова, весь тренерский штаб и Федерацию спортивной борьбы России с медалями и желает новых ярких побед!

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