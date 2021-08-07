Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева07.08.2021 18:05

Знакомство с Государственным ракетным центром

Студентов, большая часть из которых обучается по целевому набору от Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (ГРЦ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), ознакомили с программами поддержки молодёжи на предприятии, деятельностью Совета молодых специалистов, рассказали о том, как проходит в подразделениях предприятия стажировка выпускников вузов.

Им было интересно узнать о корпоративной культуре Государственного ракетного центра, увидеть своими глазами уникальную экспериментальную базу, а также посетить музей истории ГРЦ и даже просто пройтись по территории, постоять у бюста академика, первого генерального конструктора предприятия В.П. Макеева, рассмотреть монумент «Ракета» — натурный макет ракеты Р-29 — первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты подводной лодки.

В рамках ознакомительной учебной практики второкурсники получили информацию об организационной структуре ГРЦ Макеева, опытные специалисты предприятия провели с ними занятия по введению в профессию (по направлениям будущей деятельности каждого). Также ими была выполнена и дистанционная, заочная часть работы. При подведении итогов работы будущие ракетостроители высказали благодарность организаторам практики в лице кадровой службы предприятия, а их наставники — специалисты ГРЦ — отметили заинтересованность студентов в получении новых знаний.

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