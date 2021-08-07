Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Гонец#Павел Черенков#Орбитальные группировки07.08.2021 13:54

В России разработали комплекс для отслеживания объема заготовки леса из космоса

Программно-аппаратный комплекс «КЕДР» для отслеживания при помощи спутниковой связи местоположения лесозаготовительной техники, ее технического состояния, объема заготовки леса и другие параметры разработан в РФ. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании «Спутниковая система «Гонец» (входит в Роскосмос) Павел Черенков.

«Комплекс представляет собой модульную систему, обеспечивающую гибкую интеграцию с оборудованием, установленным на лесозаготовительной технике, и информационными системами заказчика, что позволяет контролировать местоположение лесозаготовительной техники, показатели технического состояния, время работы, простоя, объем заготовки леса, расход горюче-смазочных материалов и другие параметры», — отметил Черенков.

По словам гендиректора компании, комплекс был разработан совместно с ООО «Илимский ЛТУС».

«В настоящее время проходит завершающая стадия испытаний комплекса на лесозаготовительных площадках Забайкальского края и Архангельской области», — подчеркнул он.

Комплекс оснащен абонентским терминалом «Гонец», который обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России. В дальнейшем компании планируют развить проект и распространять решение в масштабах всей отрасли.

«Гонец» — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

Источник: ТАСС6 августа 2021 года, 01:05

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