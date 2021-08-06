Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш06.08.2021 10:42

110 лет со дня рождения Натана Матвеевича Виленкина

Сегодня, 6 августа 2021 года, исполняется 110 лет со дня рождения — выдающегося конструктора и организатора работ по созданию экспериментальной базы для отработки ракетно-космической техники Натана Матвеевича Виленкина.

Окончил Ленинградский индустриальный политехнический институт: инженер-механик (1938 г.). Работал: с 1938 по 1943 гг. на заводе № 7 имени Фрунзе: конструктор, начальник КБ; с 1943 по 1946 гг. — на заводе № 88, с 1946 по 1980 — в НИИ-88/ЦНИИмаш (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): начальник сектора, заместитель начальника КБ, начальник КБ, заместитель главного конструктора, главный конструктор, начальник отдела — главный конструктор (с 1974 года).

Участник разработки и создания экспериментальных установок и стендов для аэрогазодинамических, материаловедческих, прочностных и тепловакуумных испытаний. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1961 г.), «Знак Почета» (два — 1956, 1971 гг.), медалями.

Выдающийся конструктор и организатор работ по созданию экспериментальной базы для отработки ракетно-космической техники Натан Матвеевич Виленкин скончался 13 марта 1981 года.

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