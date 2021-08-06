Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор организовала работы по созданию на базе Никольской детско-юношеской спортивной школы площадки для изучения правил дорожного движения.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области инициировала и организовала работы по созданию площадки изучения правил дорожного движения на базе Никольской детско-юношеской спортивной школы. С проблемой повышенного детского травматизма на дорогах к сенатору обратились молодые парламентарии в ходе ее рабочей поездки в Никольский район. Парламентарий отметила важность проблемы и предложила помощь в создании интерактивной площадки «Безопасная дорога детства» по изучению правил дорожного движения.

В Пензенской области мы планируем системно подойти к вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и создать в каждом районе интерактивную площадку по изучению правил дорожного движения

«В Пензенской области мы планируем системно подойти к вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и создать в каждом районе интерактивную площадку по изучению правил дорожного движения», — отметила она.

При помощи волонтеров и молодых парламентариев Никольского района была обустроена площадка «Безопасная дорога детства» на стадионе местной детско-юношеской спортивной школы. Достигнута договоренность с районной администрацией о проведении там цикла просветительских мероприятий и детских соревнований, направленных на изучение правил дорожного движения.

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