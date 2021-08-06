С. Митин: Необходимо изучить влияние безалкогольных тонизирующих напитков на здоровье человека

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании «круглого стола» Торгово-промышленной палаты.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в заседании «круглого стола» Торгово-промышленной палаты на тему «ЗОЖ, пищевая индустрия и ритейл: эффективны ли инструменты ограничений и запретов?».

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Сенатор отметил, что увеличение продолжительности жизни россиян, популяризация здорового образа жизни, повышение качества и безопасности продуктов питания находятся на особом контроле Правительства, федеральных министерств и ведомств, обеих палат парламента. Совет Федерации и его профильный Комитет уделяет пристальное внимание совершенствованию российского законодательства в сфере пищевой индустрии.

Сергей Митин указал, что из 600 федеральных законов, принятых в период пандемии, около двух десятков оказывают прямое влияние на рынок продовольствия. Основными задачами принимаемых федеральных законов и планомерного парламентского контроля являются обеспечение должного контроля за качеством и безопасностью продуктов питания, питьевой воды и напитков, недопущение поступления на рынок фальсифицированной и контрафактной продукции, создание условий для устойчивого развития российского рынка продовольствия.

Парламентарий обратил внимание на отсутствие единой позиции у федеральных и региональных органов власти, отраслевого сообщества по вопросу регулирования рынка безалкогольных тонизирующих напитков. Законодательство РФ позволяет регионам самостоятельно регулировать условия их продажи. Такие законы приняты в 58 регионах.

Мы должны обсудить, насколько пагубно влияние безалкогольных тонизирующих напитков на здоровье человека, текущее положение дел на российском рынке таких напитков

«Эти законы в той или иной степени ограничивают продажи безалкогольных тонизирующих напитков, что тревожит их производителей, и это понятно. Полагаю, что все принятые законы находятся в правовом поле, они проходят оценку органов прокуратуры, в рамках регулирующего воздействия проходят оценку региональных ТПП и других отраслевых сообществ», — сказал сенатор.

По его словам, при наличии предложений и инициативы с любой заинтересованной стороны, ее необходимо обсуждать, изучать и оценивать.

«Мы должны обсудить, насколько пагубно влияние безалкогольных тонизирующих напитков на здоровье человека, текущее положение дел на российском рынке таких напитков, мировой опыт ограничений реализации энергетиков, последствия ввода жестких ограничений для российских производителей», — сказал сенатор.

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