С. Березкин принял участие в торжественном открытии завода по производству мороженого в Тутаеве

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий подчеркнул большой социально-экономический эффект от реализации проекта.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в торжественном открытии завода по производству мороженого в Тутаеве.

Сенатор рассказал, что на первом этапе планируется выпускать до 3 тыс. тонн продукции в месяц. На полную мощность производство выйдет в первом квартале 2022 года, выпуск составит 7 тыс. тонн в месяц, что позволит предприятию стать крупнейшим в России.

Наличие такого крупного потребителя позволит развиваться ярославским производителям. А около 1000 рабочих мест на предприятии дадут новые привлекательные возможности для трудоустройства жителей территории

Парламентарий подчеркнул большой социально-экономический эффект от реализации данного проекта. Строительство завода создает хорошие перспективы для ярославских производителей молока, которые могут рассчитывать на гарантированный сбыт своей продукции. «Наличие такого крупного потребителя позволит развиваться ярославским производителям. А около 1000 рабочих мест на предприятии дадут новые привлекательные возможности для трудоустройства жителей территории».

Торжественное открытие завода по производству мороженого в Тутаеве

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Сергей Березкин вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым приняли участие в торжественном открытии завода по производству мороженого в Тутаеве

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Сергей Березкин вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым приняли участие в торжественном открытии завода по производству мороженого в Тутаеве

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Сергей Березкин вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым приняли участие в торжественном открытии завода по производству мороженого в Тутаеве

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Сергей Березкин вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым приняли участие в торжественном открытии завода по производству мороженого в Тутаеве

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Торжественное открытие завода по производству мороженого в Тутаеве

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Сергей Березкин вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым приняли участие в торжественном открытии завода по производству мороженого в Тутаеве

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В торжественном открытии приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов, глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

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