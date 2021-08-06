Совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах

Source: President of Russia – Kremlin

Перед началом мероприятия Владимир Путин в сопровождении главы МЧС Евгения Зиничева Зиничев Евгений НиколаевичМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий , полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева Якушев Владимир Владимировичполномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе и губернатора Челябинской области Алексея Текслера Текслер Алексей Леонидовичгубернатор Челябинской области совершил облёт на вертолёте районов Челябинской области, пострадавших в результате пожаров в июле 2021 года.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Я всех приветствую.

Мы совсем недавно, две недели назад, обсуждали с Правительством вопросы, связанные с природными пожарами в России, в различных регионах страны.

Как известно, из-за рекордной жары, засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область.

Мы сейчас на вертолёте облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв.

Кроме того, хотелось бы сегодня, конечно, обсудить и послушать, как идёт работа с паводками. Только что Министр [Е.Зиничев] докладывал, пока мы двигались от одного места к другому, что ситуация и здесь непростая, поэтому нужно посмотреть на это самым внимательным образом.

Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но всё-таки сбои имеют место, люди страдают. И прежде всего, конечно, мы сегодня, как и обычно в таких случаях, должны будем поговорить на тему о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются.

У нас в принципе эта система, нормативная база отработана, система административных действий тоже. Тем не менее каждый раз события подобного рода достаточно уникальны. Имею в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, свои проблемы, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры.

Есть вопросы и к организации лесного хозяйства.

Давайте по всем этим вопросам сегодня поговорим.

Хочу предоставить слово губернатору Челябинской области Текслеру Алексею Леонидовичу. Пожалуйста.

Продолжение следует.

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