Рабочая поездка в Челябинскую область и Республику Башкортостан

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также Президент встретится с губернатором региона Алексеем Текслером Текслер Алексей Леонидовичгубернатор Челябинской области .

В Абзелиловском районе Республики Башкортостан Владимир Путин примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер». Кроме того, Президент проведёт рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым Хабиров Радий Фаритовичглава Республики Башкортостан .

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