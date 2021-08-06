Рабочая встреча с главой Башкирии Радием Хабировым

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин провёл встречу с главой Республики

Башкортостан Радием Хабировым. Руководитель региона информировал Президента о социально-экономической ситуации в субъекте Федерации. В.Путин:

Пожалуйста, давайте начнем. Р.Хабиров:

Добрый день еще раз!Разрешите, Владимир Владимирович, вкратце. Первое –

о ситуации с коронавирусом хотел кратко доложить. Ситуация у нас довольно стабильная. В последнюю

где-то неделю – десять дней мы вышли на одинаковое количество заболевших, то есть роста нет. Но что очень важно, мы специально изучали – начиная с конца

апреля, в мае у нас появилась яркая тенденция: начали меньше умирать, потому

что прошлый год был тяжелый, мы сейчас это фиксируем. Начали меньше умирать в целом и от пневмоний, в целом начали меньше умирать от онкологии,

сердечно-сосудистых [заболеваний]. Мы здесь даже идем неплохо. В.Путин:

Снижение смертности.Р.Хабиров:

Да. И самое главное, мне кажется, в это время – две

задачи. Первое – готовность здравоохранения, и второе – вакцинация.По здравоохранению. Наши врачи научились наконец

лечить, они, мне кажется, выстояли, и есть новые методики, лекарства, и это

очень важно. Мы вообще поставили себе задачу – несмотря на пандемию, мы хотим

выйти из этой истории еще более модернизированными и укрепленными. Очень

большую помощь нам федеральный центр оказывает, очень многое по линии

модернизации мы сделали за это время. Владимир Владимирович, мы еще приняли решение. Когда

коронавирус начался только, мы понимали, что нам нужно принимать какие-то нестандартные

решения, и понимали, что нам не хватает коечного фонда именно

специализированных учреждений инфекционных. И мы построили за очень короткое

время два инфекционных госпиталя.В.Путин:

Я знаю.Р.Хабиров:

И нам это очень помогает: треть всех больных мы пропустили через эти два

госпиталя, поэтому очень помогает. По вакцинации, Владимир Владимирович. Мы подбираемся

к отметке в один миллион. На данный момент 990 тысяч человек прошли вакцинацию

первым компонентом. Нам вообще нужно один миллион 900 [тысяч] человек вакцинировать. Работу ведем. Здесь самое главное, действительно,

это убеждение. Мы постоянно работаем над тем, [чтобы изменить] эту

антипрививочную идеологию, объяснять людям, что происходит. И очень важно создавать всевозможные удобные для

людей способы вакцинироваться. Интересный пример, на мой взгляд: пожилые люди,

всё старшее поколение в садах сейчас находится, и мы начали делать мобильные

бригады, которые выезжают непосредственно в санаторно-курортные [зоны], и там

прямо делают [прививки]. Кстати, очень сильно помогает, и люди идут. Мы даже

там аккуратно решаем вопросы: у кого-то паспорт дома, очень много нюансов,

которые нужно решать. У нас на данный момент 203 бригады работают, из них

35 мобильных, то есть мы [охватываем] практически всю республику.Интересный факт, что Уфа вакцинируется намного

лучше, городское население. Сельское население требует большего убеждения,

поэтому мы сейчас акцент делаем именно на сельское население, для того чтобы

выполнить Ваше поручение по вакцинации. В.Путин:

Люди считают, может быть… Р.Хабиров:

Да:

это, мол, городская история, не так плотно мы [взаимодействуем]. Но тем не менее…В.Путин:

Меньше общения, меньше контактов. Р.Хабиров:

Да.

Всех врачей мы туда отправляем и, соответственно, эту задачу выполняем. Поэтому

считаем, что ситуация под контролем, и очень надеемся, что все эти беды

когда-то пройдут. Но, конечно, для этого надо работать. В.Путин:

Хорошо. Р.Хабиров:

Владимир

Владимирович, вкратце хотел бы доложить по ситуации в экономике нашей

республики. В.Путин:

У вас промышленное производство растет. Р.Хабиров:

Растет.

Более того, там есть очень важные [показатели]. Это не игра цифр: за первое

полугодие – 102,4 [процента]. Вообще, это не очень высокий [показатель] по сравнению с Россией [в среднем], но это на фоне того, что у нас добывающий

показатель очень сильно снизился, в том числе нефти, в связи с известными

событиями. Поэтому у нас именно за счет промышленности, за счет обрабатывающей [отрасли],

за счет производства мебели, стекла и так далее идет рост. Мы вообще год очень хорошо, я полагаю, закончим,

потому что сейчас и добыча нефти, и в целом добыча полезных ископаемых тоже

подрастает, поэтому мы уверенно войдем в эту историю. Владимир Владимирович, мы по рейтингу Министерства

промышленности [и торговли] России заняли первое место за 2020 год за реализацию промышленной политики. И по инвестициям у нас очень неплохо идет: мы

отработали хорошо даже тяжелый 2020 год, мы вошли с плюсом, несмотря на очень

высокий показатель 2019 года: у нас там вообще было 19 процентов плюсом

инвестиции. Сейчас абсолютный объем – это где-то 365 миллиардов. Мы себе

поставили цель к 2024 году добраться до 600 миллиардов рублей, и это реально.

На данный момент у нас в работе находится порядка 1,5 тысячи инвестиционных

проектов. Проект «Ласселсбергера» – это тоже один из инвестиционных проектов.

Общий портфель – порядка 900 миллиардов. Хорошая история. Нас очень поддерживают, и мы активно развиваем –

буквально в мае прошлого года, в 2020 году, Правительство Российской Федерации предоставило

нам статус особой экономической зоны. Там у нас уже возникают заводы, уже

строятся. На данный момент у нас 16 резидентов. Общий объем [инвестиций] – 14 [миллиардов],

а всего потенциально – до ста миллиардов [рублей]. Мы эту задачу тоже делаем. Владимир Владимирович, хотел один вопрос поднять

сразу в развитие этой истории, разрешите? Это климатическая повестка и карбоновые полигоны. Республика Башкортостан обладает уникальными [возможностями],

которых, может быть, даже нигде нет. Помимо того, что территория – есть

возможность для [создания] карбоновых [полигонов], леса, также сельхозугодья,

которые мы можем предоставить, наука, которая серьезно продвинулась. Но самое

главное, что такое карбоновые полигоны? Речь идет о том, чтобы пока установить

датчики и понять углеродный баланс. Мы пошли уже дальше. У нас есть

предприятия, которые совместно с «Газпромом» – и «Газпром» это уже подтверждает – пошли по пути не только фиксации так называемого углеродного следа, но и по пути его утилизации и нейтрализации. В частности, простейшая схема: с Оренбургским

газоперерабатывающим заводом наши предприятия работают – это закачка того же

углеводорода в пласты, где ранее добывалась нефть. Это уже запатентованная

программа. И, учитывая определённую научную школу, что я хотел

просить? Первое – мы уже подготовили и подали заявку, [ее] приняли, сказали,

довольно высокого качества, по созданию карбонового полигона. Это, на наш

взгляд, первый шаг, но здесь ровно тот случай, когда мы хотели просить не денег, а скорее «удочку». Сахалин является федеральным экспериментом как раз

по карбоновым полигонам, и там речь идет об особом регулировании. Учитывая эти

обстоятельства, Владимир Владимирович, смею утверждать, что по технологиям мы

уже продвинулись дальше. У нас реальные технологии запатентованные есть. В.Путин:

В чем вопрос?Р.Хабиров:

Хотели попросить экспериментальный режим. В.Путин:

Распространить этот режим на вас?Р.Хабиров:

Да, у меня письмо есть, Владимир Владимирович, я Вам потом…В.Путин:

Хорошо. Что еще?Р.Хабиров:

Еще хотел поблагодарить по НОЦу. Помните, когда год назад я у Вас был, просил

поддержать в получении статуса Евразийского научно-образовательного центра

мирового уровня. Мы получили его. Была конкурентная, действительно, борьба,

нашу заявку оценили очень высоко. Мы уже работаем. За этот небольшой промежуток

времени в рамках контура НОЦ мы получили на нашу науку и образование уже

порядка 900 миллионов рублей. Мы пошли по пути тяжелому – решили объединить два

вуза. Непростая была история, но педагогические коллективы и ученые советы

поддержали, и мы сейчас идем по пути большого вуза. Что хотел попросить? Безусловно, мы стремимся – в свое время я докладывал: мы не участвовали в программе федеральных университетов,

у нас нет национальных исследовательских университетов, – мы, конечно, хотели бы

участвовать в программе «[Приоритет-]2030», потому что с нашим большим

университетом заявку мы довольно качественную сделали. На мой взгляд, имеем все

перспективы, чтобы войти в эту программу на получение уже основного гранта. Основной

грант там до миллиарда, мы готовы финансировать 30 процентов – мы тоже считаем

наши деньги. Тогда же я обращался с просьбой по кампусам. Мы

долго выбирали, где будет наш студенческий кампус. Прямо в центре Уфы,

практически рядом, где находятся три наших вуза, мы нашли 17 гектаров земли,

нашли свои деньги – уже порядка 275 миллионов рублей, которые мы решили

отправить на проектирование этого кампуса. То есть мы кампус уже начали

проектировать. Сейчас идет конкурс на получение федерального

финансирования на строительство кампуса, 5 субъектов могут получить, на данный

момент 4 уже определили. Хотел просить Вашей поддержки, чтобы мы тоже получили.В.Путин:

Хорошо.Я бы хотел обратить внимание на два вопроса. Во-первых,

сброс неочищенных вод и качество воды – это такой серьезный вопрос. То, что Вы

говорите, очень важно, нужно. Мы сейчас об этом поговорим поподробнее, я

соответствующие поручения сформулирую. Но это тоже вопрос чрезвычайно важный. И потом, у вас до сих пор не решена проблема

обманутых дольщиков – 100 с лишним домов, по-моему.Р.Хабиров:

125 домов.В.Путин:

Какие там планы у Вас?Р.Хабиров:

С самого начала работы это очень тяжелое наследие, на самом деле. Прямо в центре Уфы стоят остовы домов. Там очень много было и уголовных моментов, совместно

с Прокуратурой мы эту часть решаем. Что сейчас важно? Мы решали своими средствами, то есть компенсационно давали участки, прорабатывались возможные экономические

схемы. [Проблемы] порядка 30 домов мы таким образом решили. Сейчас самое

главное – это, конечно, поддержка ДОМ.РФ, поддержка фонда решения проблем

дольщиков [Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства]. Мы

здесь все заявки отработали.В.Путин:

У них же средства есть.Р.Хабиров:

Есть. Уже порядка 7 миллиардов мы зарезервировали. Эта работа идет. Мы сейчас

практически каждый месяц эту цифру – 125 – уменьшаем и уменьшаем. Вообще, в наших планах, поскольку, подчеркиваю, мы

неплохо все заявки подали и с ДОМ.РФ все отработали, я полагаю, к 2024 году мы

эту проблему решим. Хотя, я подчеркиваю, это очень большая, тяжелая проблема,

основное – в Уфе, но к этому моменту мы решим.В.Путин:

Хорошо.

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