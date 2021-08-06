Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КД НТИ06.08.2021 03:30

Продолжается регистрация на «Космические» профили Олимпиады Кружкового движения НТИ

На сайте Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы продолжается регистрация на участие в новом сезоне по направлению «Космических» профилей.

Госкорпорация «Роскосмос» выступает системным партнером Олимпиады по направлениям: «Спутниковые системы», «Аэрокосмические системы», «Анализ космических снимков и геопространственных данных». В финале участники встречаются с практическими задачами от ведущих организаций ракетно-космической отрасли. Подать заявку можно до 24 августа 2021 года.

Олимпиада Кружкового движения НТИ — всероссийская инженерная олимпиада, предполагающая новый формат инженерных соревнований для школьников и студентов. Она позволяет школьникам не только оценить свои знания по предметам, но и научиться решать реальные конструкторские задачи, работая в команде. Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 8−11 классов, а сам отбор проходит в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал. Финалисты работают с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные знания. Победители и призеры могут поступить в вузы-организаторы без экзаменов или получить дополнительные баллы при поступлении.

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