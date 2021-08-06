Source: Russia Federal Space

#РГАНТД#Пилотируемая космонавтика#История06.08.2021 08:33

Опубликовано полётное задание космонавта Германа Титова

В мае 1961 года к полету на корабле «Восток-2» начала готовиться группа в составе пяти космонавтов: В.Ф. Быковский, Г.Г. Нелюбов, А.Г. Николаев, П.Р. Попович, Г.С. Титов. К 20 июля они полностью освоили теоретический раздел программы подготовки, прошли специальные виды испытаний и тренировок, а также углубленное клинико-физиологическое обследование в авиационном госпитале (ЦНИАГ).

На основании этого 21 июля 1961 года начальник Центра подготовки космонавтов Е.А. Карпов составил доклад, в котором рекомендовал назначить космонавтов для второго космического полета в следующей очередности: Г.С. Титов, А.Г. Николаев и В.Ф. Быковский. В итоге Госкомиссия назначила основным пилотом «Востока-2» Г.С. Титова (позывной — «Орёл»), а дублером — А.Г. Николаева.

6 августа 1961 года в 9 часов утра по московскому времени корабль «Восток-2» стартовал на орбиту. На первом же витке Герман Титов опробовал режим ручной ориентации корабля. Пролетая над разными континентами, он по радио передавал приветствия народам и странам этих регионов Земли. С помощью профессиональной кинокамеры «Конвас» Г.С. Титов выполнил 10-минутную съемку Земли через иллюминатор корабля.

В РГАНТД хранится комплект архивных документов, связанных с этим историческим событием, в том числе «Полётное задание тов. Г.С. Титову, тов. Николаеву А.Г. на полёт на корабле «Восток-3А» № 4.1961г. РГАНТД. Ф.1. Оп.3-6. Д.2. Л.110-116.

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