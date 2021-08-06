Олег Матыцин посетил Республику Абхазия с рабочим визитом

Source: Russia Ministry of Sport

5 августа Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочего визита посетил г. Сухум (Республика Абхазия). Олег Матыцин встретился с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания, посетил Республиканский стадион и стадион «Динамо».На Республиканском стадионе полноценно функционирует стандартное футбольное поле с естественным покрытием, предусмотрена система дренажа и полива, раздевалки, душевые и тренерские комнаты.Стадион «Динамо» был построен в 2015 году и является самым большим и технологичным сооружением в Сухуме.В ходе встречи Министр обсудил с президентом Республики возможность проведения тренировочных и восстановительных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации на территории Абхазии.«Вопрос проведения тренировочных и восстановительных мероприятий команд Российской Федерации в Республике Абхазия может быть рассмотрен общероссийскими спортивными федерациями после ознакомления с имеющейся инфраструктурой. И в случае соответствия спортивных и медицинских объектов уровню сборных команд России, а также заинтересованности тренерских штабов в организации мероприятий на территории Республики Абхазия, Минспорт России готов оказать необходимое содействие», – заявил Олег Матыцин.По завершении встречи Аслан Бжания поблагодарил Министерство спорта за оказанную поддержку республике.«Хочу поблагодарить вас за то, что приехали, за ту поддержку, которую вы оказываете Абхазии, в частности Государственному комитету по делам молодежи и спорту. Благодаря вам наши футболисты играют в студенческой лиге, по вашему поручению приезжали специалисты, выезжали в Галский район, там, где была база гребного сорта. Если нам вместе удастся реанимировать этот проект, то это было бы здорово», – заявил Аслан Бжания.

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