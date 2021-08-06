Новые инструменты по сбору статистических данных апробируют в Тульской области

Source: Russian Federation State Statistics Service

В Тульской области стартовал эксперимент по потоковому сбору статистических данных предприятий и интеграции бухгалтерских систем с Цифровой аналитической платформой. Трехсторонние соглашения об этом подписали 5 августа первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, руководитель Росстата Павел Малков и представители пяти пилотных предприятий.

Предваряла эксперимент серьёзная работа с базами муниципальной статистики и показателями пилотных предприятий – «Воловский бройлер», ЭСТМ, «Мехмаш», МФЦ, Управления противопожарной службы. На данный момент определены формы отчётности для потокового сбора информации, сформированы предложения по корректировке показателей. Вскоре начнется настройка программных продуктов и механизма интеграции потоковых данных.

«В последние годы многое делается для формирования государства, ориентированного на человека, на бизнес: получать госуслуги становится легче и удобнее, упрощается отчетность, внедряются цифровые технологии. Росстат тоже идет в ногу со временем: внедряем цифровые технологии, становимся более открытыми и нацеленными, в том числе, на работу с бизнесом. Я рад, что экперимент по сбору данных на новых принципах стартует в Туле, в регионе, который меняется на глазах. Я благодарен руководителям тульских предприятий, которые пошли нам навстречу и готовы участвовать в проекте», – отметил Павел Малков.

Глава Росстата подчеркнул, что уменьшение административной нагрузки на бизнес, повышение качества собираемых данных и новые механизмы для анализа экономической ситуации в регионе – это лишь некоторые возможности, которые предоставляют современные технологии.

«Точные и актуальные данные необходимы для принятия важных решений. Тульская область стала пилотным регионом в новых начинаниях Росстата. Уверен, что это только первый шаг по внедрению новых управленческих практик», – отметил Вячеслав Федорищев.

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