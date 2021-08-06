Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел плановое заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ,

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел совещание комиссии. Основной темой заседания стало участие международных наблюдателей на предстоящих в сентябре этого года выборах в Государственную Думу РФ.

Российская Федерация как демократическое, правовое государство обеспечивает максимальную прозрачность выборных процедур, в том числе путем доступа на федеральные выборы международных наблюдателей

Андрей Климов подчеркнул, что Российская Федерация как демократическое, правовое государство обеспечивает максимальную прозрачность выборных процедур, в том числе путем доступа на федеральные выборы международных наблюдателей. «Российский закон дает иностранным наблюдателям возможность осуществлять свою деятельность свободно и независимо, а избирательные комиссии и органы власти обязаны оказывать им необходимое содействие в рамках своей компетенции».

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Сенатор отметил, что в соответствии с действующим законодательством РФ зарубежные наблюдатели не вправе использовать свой статус для осуществления деятельности, не связанной с наблюдением за подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы.

Он напомнил о случаях, когда зарубежные наблюдатели расширенно толковали свои полномочия и пытались вмешиваться в ход выборов, что недопустимо в любом суверенном государстве. По словам Андрея Климова, часть наблюдателей была заведомо настроена на представление отчетов о наблюдении исключительно негативно. «Дело доходило до того, что проекты ряда отчетов по результатам наблюдения писались еще до окончания выборных процедур и публиковались до дня голосования», — сказал законодатель.

Председатель Временной комиссии СФ сообщил, что Россия остается в числе стран-лидеров по числу принимаемых иностранных наблюдателей: на президентских выборах в 2018 году было аккредитовано более 1,5 тысяч наблюдателей из 115 стран.

Вместе с тем, сказал Андрей Климов, пандемия COVID-19 и санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволила пригласить в Россию на период выборов 2021 года столь же значительное число иностранных наблюдателей. «Но, несмотря на все трудности, российская сторона пригласила иностранные миссии наблюдения в должном объеме».

По мнению сенатора, цель неожиданного решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять в Россию своих наблюдателей — разжечь искусственный скандал вокруг нынешних выборов, чтобы усомниться потом в их легитимности. «Не всем за рубежом нужна объективная оценка российских выборов», — сказал он.

Совещание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Совещание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Владимир Джабаров

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Совещание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Совещание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Совещание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Совещание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Совещание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Совещание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Андрей Климов

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Андрей Климов считает, что федеральные парламентские выборы относятся к числу таких общественно-политических событий, которыми постоянно пытаются воспользоваться иностранные оппоненты из числа тех, кто считает Россию своим геополитическим противником. Парламентарий уточнил, что при этом они нарушают не только российское, но и международное право. «Среди инструментов, при помощи которых такого рода попытки осуществляются, есть и формат недобросовестного международного наблюдения».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области добавил, что попытки официального лица иностранного государства указывать России и ее народу, в чем заключается их интерес, вызывают недоумение. «Западу давно пора смириться с тем, что только сами граждане России определяют интересы и будущее своей страны. Поэтому считаем попытки Запада выступить арбитром предстоящих выборов в Госдуму неприемлемыми».

По мнению Владимира Джабарова, выборы в России по своей прозрачности покажут, что они являются одними из самых демократичных в мире.

Член Центральной избирательной комиссии РФ, председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов отметил, что в этом году организованы беспрецедентные по масштабам видеонаблюдения и видеофиксации избирательных процедур. «Но чем более открыто и гласно работает ЦИК, тем сильнее и безапелляционнее оказывается давление на избирательную систему, и предпринимаются попытки подорвать доверие к демократическим процедурам».

Игорь Борисов предостерег партнеров по европейским международным организациям, которые делают громкие заявления. «Все комментарии о текущей избирательной кампании в России представителей ОБСЕ, БДИБЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которые отказались аккредитовываться, являются незаконными».

Первый заместитель председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил о значительном росте вбросов в Интернет-пространство ложной информации о ходе избирательной кампании в России и о ряде кандидатов. По его словам, для этого активно используются социальные сети и СМИ – иностранные агенты.

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