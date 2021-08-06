Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НПО Лавочкина#Космодромы#Байконур#OneWeb06.08.2021 11:57

На космодроме Байконур завершилась заправка «Фрегата»

На космодроме Байконур успешно завершена заправка разгонного блока «Фрегат» топливом и сжатыми газами. Работы проведены специалистами Центра испытаний комплексов заправки Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Технологические операции по заправке продолжались семь дней на заправочной станции площадки № 31. В настоящее время «Фрегат» транспортирован в монтажно-испытательный корпус площадки № 112 для прохождения заключительных операций перед сборкой космической головной части (аппараты OneWeb, разгонный блок, головной обтекатель).

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 20 августа 2021 года со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур.

Разгонный блок «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких спутников на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, алгоритм управления способен преодолевать нештатные ситуации. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке пусковых услуг.

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