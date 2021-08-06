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#Министерство обороны#Иван Краснов#ГРЦ Макеева#Сергей Шойгу06.08.2021 12:34

Министр обороны России даст поручение о создании на базе Государственного ракетного центра научно-производственной роты

«Думаю, что дам там такое поручение, и при желании руководства ГРЦ Макеева (входит в состав Госкорпорации „Роскосмос“) можем сделать здесь такую роту, и тогда ребята могут без отрыва от производства пройти службу. Это будет, действительно, служба, а не возможность несколько отойти от необходимости служить», — сказал Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с трудовым коллективом «Красмаша».

Отвечая на вопрос, есть ли возможность зачесть работу на заводе в качестве альтернативной гражданской службы, Министр обороны сказал, что не считает это целесообразным: «Не думаю, что молодые люди, которые работают на предприятии, нуждаются в какой-то альтернативной службе. Потому что сегодня альтернативщики — это те, кто по внутренним убеждениям не может брать в руки оружие. И для них, конечно, созданы соответствующие условия. Думаю, что здесь нам надо говорить об иных вещах».

При этом Сергей Шойгу отметил, что для того чтобы сохранить кадровый потенциал, создать условия, позволяющие обучать молодёжь и вместе с тем дать возможность выполнить свой долг перед государством и отслужить в армии, военным ведомством совместно с Минпромторгом был предпринят ряд мер. Одна из них — создание научно-производственных рот, в которые призываются молодые люди.

«Они проходят службу и одновременно продолжают работать на предприятии. Всё это происходит в течение года. Этот опыт показал себя прекрасно. Делаем это мы исключительно там, где действительно существует очень острая необходимость и потребность в высококвалифицированных кадрах, в молодых ребятах, которые получили хорошее образование, получили хорошую квалификацию и должны служить в армии», — сказал глава военного ведомства.

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