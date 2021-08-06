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#Министерство обороны#Красмаш#Сергей Шойгу06.08.2021 13:07

Летные испытания «Сармата» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022

В пятницу, 6 августа 2021 года, Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу посетил Красмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), где осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия.

«Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалёку», — сказал министр на встрече с коллективом завода.

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