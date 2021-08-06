Игры XXXII Олимпиады в Токио: Муслим Гаджимагомедов выиграл серебряную медаль в боксе, Зенфира Магомедалиева – «бронзу»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Муслим Гаджимагомедов выиграл серебряную медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 91 кг. Россиянка Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призером в весовой категории до 75 кг.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Муслима Гаджимагомедова и Зенфиру Магомедалиеву с медалями:«Поздравляю Муслима Гаджимагомедова с «серебром» в весовой категории до 91 кг, а Зенфиру Магомедалиеву с «бронзой» в категории до 75 кг. Муслим очень уверенно прошел олимпийский турнир, побеждал соперников с крупным счетом. В финале ему достался очень сильный противник, олимпийский чемпион Рио из Кубы. Наш спортсмен достойно провел поединок и завоевал свою первую в карьере олимпийскую медаль. Зенфира была нацелена на победу в Токио. В бою за выход в финал наша спортсменка проявила характер и пыталась взять верх над сильной соперницей из Китая. Ей не хватило удачи для того, чтобы побороться за «золото» Игр-2020. Эта медаль стала для российской команды единственной, завоеванной в женском боксе в Токио. Всего на Олимпиаде в Японии сборная России по боксу выиграла шесть наград — одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых. Поздравляю тренеров национальной команды и Федерацию бокса России с этим достойным результатом!» – сказал Олег Матыцин.24-летний Муслим Гаджимагомедов – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2019 года и серебряный призер чемпионата Европы 2017 года. Муслим родом из села Нитилсух (Республика Дагестан), в составе российской олимпийской сборной представляет Краснодарский край. Муслим Гаджимагомедов тренируется на базе ЦСКА, его тренер – заслуженный тренер России Рашидбек Магомедович Ахмедов.33-летняя Зенфира Магомедалиева – заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира (2014, 2019) и двукратная чемпионка Европы (2016, 2019). Зенфира родом из Махачкалы, в составе российской олимпийской сборной представляет республику Дагестан. По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России боксов занимаются более 400 тысяч человек. В спортивных школах страны работают 1314 отделений по боксу. В том числе, работают 216 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки по виду спорта «бокс» занимаются 53 тысячи человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду спорта «бокс» занимаются более 100 тысяч человек во всех субъектах Российской Федерации. Количество тренеров по боксу в стране составляет 4513 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 3579 тренеров.При поддержке Министерства спорта развитием бокса занимается Федерация бокса России. Генеральный секретарь Федерации бокса России – Кирилл Андреевич Щекутьев. Главный тренер мужской спортивной сборной команды Российской Федерации по боксу – Заслуженный тренер России Виктор Борисович Фархутдинов.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Муслима Гаджимагомедова и Зенфиру Магомедалиеву с успешным выступлением на Олимпиаде и желает новых ярких побед!

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