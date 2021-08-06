Игры XXXII Олимпиады в Токио: Заурбек Сидаков выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Заурбек Сидаков выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 74 кг. В финальном поединке россиянин победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Заурбека Сидакова с «золотом»:«Поздравляю Заурбека Сидакова с «золотом» Олимпиады! Наш спортсмен — победитель Чемпионатов мира 2018 и 2019 годов, и мы, конечно, надеялись на его успех на Играх в Токио. Заурбек безошибочно провел финальную схватку. Настрой российского борца на победу был запредельным. Он проявил большую выдержку, одолел сильного соперника из Белоруссии и выиграл свою первую олимпийскую медаль в карьере. Это «золото» стало для сборной России первым, выигранным в категории до 74 кг, с Игр-2004, когда победителем стал Бувайсар Сайтиев. Поздравляю тренеров национальной команды и Федерацию спортивной борьбы России с этим успехом. Мы болеем за наших борцов на Играх в Токио и желаем им удачи!» – сказал Олег Матыцин.

25-летний Заурбек Сидаков – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира, обладатель золотой медали II Европейских Игр в Минске и победитель Кубка мира. Заурбек родом из Беслана (Республика Северная Осетия – Алания), в составе российской олимпийской сборной представляет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Заурбек тренируется на базе ЦСКА, его тренер – Эльбрус Ильич Дудаев.

По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России спортивной борьбой занимаются 432 тысячи человек. В спортивных школах страны работают 633 отделения по спортивной борьбе. В том числе, работают 218 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба» занимаются 71 тысяча человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду «спортивная борьба» занимаются 166 тысяч человек во всех субъектах Российской Федерации. Количество тренеров в стране по спортивной борьбе составляет 6046 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 5039 тренеров.При поддержке Министерства спорта развитием спортивной борьбы занимается Федерация спортивной борьбы России. Президент Федерации спортивной борьбы России – олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Михаил Геразиевич Мамиашвили. Главный тренер мужской спортивной сборной команды России по вольной борьбе – заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Дзамболат Ильич Тедеев.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Заурбека Сидакова, весь тренерский штаб и Федерацию спортивной борьбы России с «золотом» и желает новых ярких побед!

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