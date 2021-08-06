Игры XXXII Олимпиады в Токио: Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли «бронзу» в мэдисоне

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзовые медали в мэдисоне.

Медали в женском мэдисоне разыграли впервые в истории Олимпиады.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Гульназ Хатунцеву и Марию Новолодскую с бронзовыми медалями:«Поздравляю Гульназ и Марию с «бронзой» Олимпиады! Женский мэдисон был впервые включен в олимпийскую программу, и наши спортсменки вошли в историю — стали призерами самой первой гонки в этой дисциплине на Олимпиаде. Россиянки показали отличную и слаженную командную работу. Они правильно выбрали тактику на гонку и завоевали свои первые олимпийские медали в карьере. Поздравляю тренеров национальной команды и Федерацию велосипедного спорта России с этим успехом! Желаю российским велогонщикам удачи в Токио», – сказал Олег Матыцин.

27-летняя Гульназ Хатунцева – мастер спорта России международного класса, чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы. Гульназ родом из села Новоболтачево (Республика Башкортостан), в составе российской олимпийской сборной представляет Москву. Гульназ тренируется на базе ГБУ ФСО “Юность Москвы” Москомспорта, ее тренер – заслуженный тренер России Валентин Андреевич Любовицкий.

22-летняя Мария Новолодская – мастер спорта России международного класса, чемпионка Европы в мэдисоне. Мария родом из Великого Новгорода, в составе российской олимпийской сборной представляет Санкт-Петербург. Мария тренируется на базе ШВСМ «Локомотив», ее тренер – Александр Константинович Большаков.

По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России велосипедным спортом занимаются более 200 тысяч человек. В спортивных школах страны работают 184 отделения по велоспорту. В том числе, работают 63 школы олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки по виду спорта «велосипедный спорт» занимаются 12 тысяч человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду спорта «велосипедный спорт» занимаются более 16 тысяч человек в 54 субъектах Российской Федерации. Количество тренеров по велоспорту в стране составляет 823 человека, из них по программам спортивной подготовки работают 751 тренер.

При поддержке Министерства спорта развитием велоспорта занимается Федерация велосипедного спорта России. Президент Федерации велосипедного спорта России – трехкратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Владимирович Екимов. Главный тренер женской спортивной сборной команды Российской Федерации по велоспорту треку – Заслуженный тренер России Сергей Афанасьевич Ковпанец.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Гульназ Хатунцеву и Марию Новолодскую с бронзовыми медалями и желает новых ярких побед!

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