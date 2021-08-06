Д. Гусев: Усилия государства должны быть направлены на совершенствование системы безопасности пассажирского судоходства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с капитаном морского порта Нарьян-Мара.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа провёл рабочую встречу с капитаном морского порта Нарьян-Мара Виталием Малеевым.

Собеседники обсудили вопросы безопасности пассажирских речных перевозок, а также затронули тему модернизации порта и перспективы развития старейшего предприятия Ненецкого АО, которому в этом году исполнится 90 лет.

Морской торговый порт Нарьян-Мар на реке Печора является основным транспортным узлом региона. Его пропускная способность — 0,4 млн тонн в год. В период летней навигации, с июня по ноябрь, осуществляется «северный завоз», доставляется оборудование, строительные материалы, насыпные, навалочные и наливные грузы.

Денис Гусев провёл рабочую встречу с капитаном морского порта Нарьян-Мара Виталием Малеевым

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Морской порт Нарьян-Мара

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Морской порт Нарьян-Мара

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Морской порт Нарьян-Мара

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Денис Гусев провёл рабочую встречу с капитаном морского порта Нарьян-Мара Виталием Малеевым

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Виталий Малеев рассказал сенатору, что в настоящее время морской торговый порт эксплуатирует восемь портовых кранов. На линии у порта работают буксиры «Белощелье» и «Комсомолец», которые осуществляют швартовку и отшвартовку морских судов.

Денис Гусев выразил надежду, что порт в скором времени получит новый импульс к развитию и будет модернизирован в рамках проекта «Реконструкция морского порта Нарьян-Мар на территории НАО».

Ненецкий автономный округ не имеет связи с железнодорожной сетью России, а потому реализация этого проекта имеет важное значение для жизнеобеспечения населения, а также позволит обеспечить регион современной высокотехнологичной портовой инфраструктурой

«Ненецкий автономный округ не имеет связи с железнодорожной сетью России, а потому реализация этого проекта имеет важное значение для жизнеобеспечения населения, а также позволит обеспечить регион современной высокотехнологичной портовой инфраструктурой», -подчеркнул сенатор.

В ходе беседы была затронута тема безопасности судоходства. Пассажирские и грузовые перевозки по реке от Нарьян-Мара до Республики Коми востребованы у жителей. Этим летом разрешение на право плавания было выдано пяти коммерческим транспортным компаниям.

«Усилия государства и региональных властей должны быть направлены на совершенствование системы безопасности пассажирского судоходства. Особое внимание необходимо уделять повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности с целью своевременного выявления и пресечения возможных нарушений, способных повлечь нежелательные последствия»,- отметил Денис Гусев.

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