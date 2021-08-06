Source: Russia Federal Space

#Роскосмос06.08.2021 12:10

Дмитрий Рогозин и Сергей Шойгу посетили Красноярский машиностроительный завод

Сегодня, 6 августа 2021 года, Красноярский машиностроительный завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с рабочим визитом посетили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В ходе визита были осмотрены производственные цеха предприятия и заслушан доклад руководства Красноярского машиностроительного завода о выполнении поставленных перед предприятием задач. Проведена встреча с коллективом завода.

«Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом Красмаш готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, — это ракета „Сармат“. У нас есть полная уверенность, что Красмаш поставленные задачи выполнит», — сказал министр обороны на встрече с коллективом завода.

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