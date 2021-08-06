Г. Карелова: Все больше поддержки у россиян находят инклюзивные проекты в образовании, культуре и спорте

Source: Russia – Council of the Federation

Аналитический центр НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совете Федерации изучил отношение россиян к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала итоги исследования отношения российского общества к гражданам с ограниченными возможностями здоровья, проведенного аналитическим центром НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совете Федерации.

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Галина Карелова отметила, что данные исследования – одновременно и определенный показатель эффективности принимаемых государством мер социальной защиты, и индикатор уровня толерантности общества, его способности воспринимать тех, кто отличается от других.

Большинство россиян осведомлены о проблемах граждан с инвалидностью и считают, что они нуждаются в поддержке и внимании. 70 процентов россиян выступают за то, чтобы такие дети учились в школах вместе с другими детьми

Как показывает исследование, большинство россиян осведомлены о проблемах граждан с инвалидностью и считают, что они нуждаются в поддержке и внимании. 70 процентов россиян выступают за то, чтобы такие дети учились в школах вместе с другими детьми.

Заместитель Председателя СФ подчеркнула позитивные изменения в отношении к гражданам с инвалидностью у молодежи: если прежде 34 процента представителей возрастной группы от 18 до 24 лет старались избегать общения с ними, то сегодня эта доля сократилась до 9 процентов, подобное отношение среди граждан этой возрастной категории непопулярно.

«Это свидетельствует пока еще о скромных, но вполне реальных изменениях в обществе, которые необходимо поддерживать, усиливая меры по созданию безбарьерной среды и повышая общий уровень интеграции таких людей. Более активным в преодолении сложившихся стереотипов должно стать и влияние СМИ», – отметила Галина Карелова.

Совет по делам инвалидов при Совете Федерации уделяет большое внимание созданию инклюзивной среды и реальному включению людей с ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь социума.

На прошедшем в июне заседании Совета по теме «Социокультурная реабилитация: государственная политика в отношении инвалидов в сфере культуры» были рассмотрены успешные региональные практики в области культурной инклюзии.

«В текущем году совместно с Министерством культуры России прорабатывается вопрос об организации сети инклюзивных творческих центров на базе музеев, библиотек, театров и образовательных организаций. Деятельность таких лабораторий будет направлена на методическое сопровождение учреждений культуры при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование качества подготовки кадров, распространение наиболее эффективных инклюзивных практик и, главное, на реализацию проектов по вовлечению таких граждан в культурную жизнь», – рассказала Галина Карелова.

По мнению парламентария, изменение отношения и преодоление сложившихся стереотипов – процесс медленный. И все же позитивные перемены заметны. Например, значительно увеличилось количество инклюзивных образовательных, спортивных и культурных проектов для детей и взрослых.

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