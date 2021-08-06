Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Музей космонавтики#История06.08.2021 16:45

В Москве открылась выставка к юбилею суточного полета Германа Титова в космос

Фото: Екатерина Москвич/ТАСС

Выставка «17 космических зорь Германа Титова» открылась в четверг в Московском музее космонавтики. Она посвящена 60-летию первого суточного полета человека в космос, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие посетили супруга Германа Титова Тамара, начальник Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г. С. Титова Сергей Марчук, дочь Юрия Гагарина Елена, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Александр Калери.

Экспозиция включает предметы, реликвии и подлинные документы из личного архива семьи Титовых, Центрального архива Министерства обороны РФ, фотохроники ТАСС, архивов, музеев и частных коллекций, которые связаны с жизнью Германа Титова, в том числе медицинские датчики, которые были на нем во время полета. Посетители смогут познакомиться с биографией космонавта, его подготовкой к полету и самим полетом, а также увидеть соответствующие фотографии, открытки-поздравления.

6 августа 1961 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток». Она вывела на орбиту корабль «Восток-2», на борту которого находился Герман Титов. Он совершил первый в мире полет продолжительностью более суток — 25 часов 18 минут. Титов провел съемку Земли из космоса, впервые осуществил ручное управление кораблем для его ориентации и стабилизации, а также впервые обедал, ужинал и спал в невесомости.

Источник: ТАСС5 августа 2021 года, 18:42

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