Встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Прошу Вас, Алексей Леонидович.

Мы с Вами в принципе уже поговорили. Давайте продолжим.

А.Текслер: Коротко, в целом хочу сказать, что регион – Челябинская область – развивается.

Спасибо за внимание к региону. Это и решение экологических проблем, конечно, и развитие городов и сельских территорий, стройка, дороги, общественный транспорт, решение по метро (жители очень позитивно восприняли, потому что старая проблема), это вопросы безопасности, то, что было сделано за многие годы. Поэтому огромное спасибо за эти решения.

Первоочередное внимание сегодня – вопросам здравоохранения, борьбе с COVID. В настоящий момент у нас ситуация стабилизируется, мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний, мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости. Держим высокий уровень тестирования. Так что сегодня основная задача у нас – это вакцинация.

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Первым компонентом с учетом всех ведомств на сегодня у нас вакцинированы 716 тысяч человек или 44,2 процента подлежащих вакцинации. У нас высокий процент использования вакцин – мы буквально по вчерашнему рейтингу на четвертом месте в стране по использованию вакцин.

Что важно – если говорить о здравоохранении, важнейшая из задач – это укрепление материально-технической базы медорганизаций, новые объекты, ремонты, оборудование и, конечно, кадры. Хочу сказать о том, что мы в прошлом году перед второй волной построили новую инфекционную больницу на 550 коек, а во время ЧС 732 койки можно разместить. Сделали это за 74 дня, в рекордные сроки. В регионе так быстро никогда не строили, берем этот опыт на вооружение. Сейчас проектируем еще три крупных объекта – это больничные комплексы в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске.

Естественно, работаем не только по большим объектам – по всей цепочке. За два года построено 46 ФАПов, приобретено 17 мобильных комплексов.

И конечно, в планах на ближайшие годы – программа развития первичного звена. Продолжим оснащать оборудованием, ежегодное обновление до 20 процентов у нас больниц первичного звена. Капитальный ремонт в этом году 118 объектов – это рекордное количество объектов для нас. И новое строительство поликлиник в муниципалитетах – 5 объектов и ФАПы – еще 27 объектов. Так что за эту программу, за программу развития первичного звена особая благодарность.

Конечно, мы в первую очередь сейчас должны обращать внимание на эту составляющую, и здесь мы работаем с Минздравом, делаем основной упор на терапевтов, на первичное звено, это сегодня ключевое. Дальше идет по цепочке: чем мы лучше будем справляться на первичном этапе, тем меньше проблем у нас будет дальше, и снижение всех вопросов, связанных с лечением на высокотехнологичном этапе.

И конечно, медицинские кадры – это ключевое. Есть положительная динамика – у нас третий год рост числа врачей. Тем не менее мы пока отстаем по обеспеченности по врачам [от показателей] в целом по стране, но активно в этом направлении работаем – и по «Земскому доктору», и по «Земскому фельдшеру». И отдельно мотивируем врачей: 100 квартир для медиков в прошлом году сделали, и даже начали строить уже индивидуальные дома в отдельных населенных пунктах. Считаем, что это важно. Отдельная программа – это ординаторы, плюс целевики. Мы поступательно растем и на кадры для здравоохранения сегодня обращаем основное внимание.

В.Путин: Про ФАПы не забывайте.

Продолжение следует.

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