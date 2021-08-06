Б. Жамсуев провел встречу с губернатором Забайкальского края

Source: Russia – Council of the Federation

Собеседники обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с губернатором Александром Осиповым ОсиповАлександр МихайловичГубернатор Забайкальского края . Собеседники обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона, итоги весенней сессии парламента и законопроекты, принимаемые в интересах развития Агинского Бурятского округа и всего региона.

Сенатор и глава региона также затронули тему борьбы с коронавирусной инфекцией на территории края. По последним данным Роспотребнадзора, динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Забайкалье продолжает показывать тенденции к снижению, но различные показатели остаются выше средних по России. Одним из главных способов недопущения распространения COVID-19 стала вакцинация населения.

Кроме того, Баир Жамсуев и Александр Осипов обсудили паводковую ситуацию в крае. Региональное правительство и неравнодушные забайкальцы направили все силы на ликвидацию последствий ЧС. В третью волну паводков было подтоплено 2602 домов в Шилкинском, Чернышевском и Нерчинском районах, повреждены 180 километров дорог и более 20 мостов. В настоящее время специалисты рабочей группы по оценке ущерба работают в Александрово-Заводском, Нерчинском, Сретенском районах.

Баир Жамсуев также провел встречу с мастером оружейником Жигжитом Баясхалановым

Баир Жамсуев также провел встречу с мастером оружейником Жигжитом Баясхалановым. Обсудили ход реализации нового проекта МАБО (международная ассоциация бурятских оружейников). Основной задачей организации является сохранение и преумножение самобытного наследия мастеров — оружейников. Сегодня Жигжит Баясхаланов со своей командой реализует два масштабных проекта. Новым направлением в его творчестве становятся работы из каррарского мрамора (скульптура).

Баир Жамсуев встретился с Баир ламой — настоятелем Читинского буддийского дацана «Дамба Брайбулинг»

Сенатор также встретился с Баир ламой — настоятелем Читинского буддийского дацана «Дамба Брайбулинг». Обсудили ряд вопросов, поклонились святыням в главном храме. «Я рад, что сегодня Читинский дацан стал одним из красивейших сакральных мест Читы, одной из визитных карточек Забайкалья», — отметил Баир Жамсуев.

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