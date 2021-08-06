А. Варфоломеев: От точности основных понятий в области физической культуры и спорта зависят важнейшие управленческие решения в этой сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо устранять противоречия в терминологии действующего законодательства, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в экспертном совещании на тему «Противоречия в терминологии, используемой в действующем законодательстве о физической культуре и спорте».

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Законодатель указал на значимость обсуждаемой проблемы и заявил о необходимости совершенствования основных понятий в области физической культуры и спорта, устранения противоречий в терминологии действующего законодательства.

«От точности и ясности основных понятий зависят важнейшие управленческие решения в этой области, выполнение национальных целей и стратегических задач, обозначенных Президентом России и закрепленных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», — заявил Александр Варфоломеев.

«Правильно ли рассчитывать на то, что пожилые граждане будут активно заниматься спортом? Или здесь целесообразнее говорить о здоровом образе жизни, физической активности и реабилитации, что в полной мере соответствует возрастным особенностям?» — задал вопрос сенатор.

По мнению Александра Варфоломеева, совершенствование понятийного инструментария федерального законодательства является сложной задачей. В этой связи он предложил сформировать рабочую группу из авторитетных специалистов в области спортивного права.

Устранение противоречий в терминологии в области физической культуры и спорта позволит сделать значительный шаг вперед в деле правового регулирования в этой важной для страны сфере

Председатель Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике Александр Вырупаев поддержал идею создания рабочей группы и добавил, что решение проблем, обозначенных в ходе совещания, не допускает спешки, все возникающие вопросы необходимо широко обсудить.

«Устранение противоречий в терминологии в области физической культуры и спорта позволит сделать значительный шаг вперед в деле правового регулирования в этой важной для страны сфере», — заключил Александр Варфоломеев.

В совещании приняли участие заместитель министра спорта Российской Федерации Андрей Федоров, представители федеральных органов исполнительной власти и профессионального сообщества.

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