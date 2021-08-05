Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Пилотируемая космонавтика05.08.2021 08:49

80 лет со дня рождения космонавта Леонида Кизима

В четверг, 5 августа 2021 года, исполняется 80 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Леонида Денисовича Кизима.

Леонид Кизим окончил Черниговское ВВАУЛ им. Ленинского комсомола: летчик-инженер, НИИ ВВС: летчик-испытатель, ВВА им. Ю.А. Гагарина, ВА Генштаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова; к.в.н., профессор. С 1963 по 1965 гг. служил в ИАП ВВС Закавказского ВО: летчик; с 1965 по 1987 гг. — в Центре подготовки космонавтов. В 1965 году зачислен в отряд космонавтов на должность слушателя-космонавта 1 отдела ЦПК ВВС (3-й набор); с 1967 года — космонавт 2 отряда.

Совершил три космических полета в качестве командира: «Союз Т-3» — ДОС «Салют-6» (27.11-10.12.1980 гг.) — в ходе полета произведен ремонт системы терморегулирования станции; «Союз Т-10» — ДОС «Салют-7» (08.02-04.10.1984 гг.): в ходе полета выполнил шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью 22 часа 50 минут; «Союз Т-15» — «Мир» — «Салют-7» — «Мир» (13.03-16.07.1986 гг.) — впервые в мире совершен перелет на космическом корабле с орбитальной станции «Мир» на «Салют-7» и обратно, выполнив два выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 часов 50 минут.

В 1987 году выбыл из отряда космонавтов в связи с поступлением в Военную академию Генерального штаба ВС СССР. С 1989 году служил в Главном центре КИК Управления начальника Космических средств МО: зам. начальника; с 1991 по 1993 — заместитель начальника Космических средств МО (Военно-космические силы РФ) по боевой подготовке; с 1993 по 2001 гг. — начальник Военной инженерно-космической академии им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург. В 2001 году уволен в запас.

Работал в Военно-морской академии, г. Санкт-Петербург: профессор кафедры. Награжден орденами Ленина (1980, 1984, 1986 гг.), Дружбы (1996 г.), Почета (1998 г.), медалями СССР и РФ; наградами зарубежных государств: орденами «Кирти Чакра» (Индия, 1985 г.), Почетного легиона (Франция, 1982 г.), Сухэ-Батора (МНР) и медалями

Летчик-космонавт СССР Леонид Денисович Кизим скончался 13 июня 2010 году. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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