Т. Гигель: Решать задачи социально-экономического развития муниципалитетов по силам только команде единомышленников

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывала в муниципальном образовании «Онгудайский район».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай побывала в муниципальном образовании «Онгудайский район», где приняла участие во встрече с главами поселений района.

В мероприятии участвовал первый заместитель председателя регионального правительства Эжер Ялбаков, председатель комитета по экологии и природопользованию парламента Республики Владислав Рябченко, депутат парламента Республики Айдар Мызин, руководитель Ассоциации муниципальных образований Республики Алтай Роман Птицын.

Участники встречи обсудили качественные изменения, которых удалось добиться муниципальному образованию за последние два года в экономическом и социальном направлениях, а также перспективы дальнейшего развития.

Несмотря на пандемию, сельское хозяйство в районе продолжает активно развиваться

По мнению Татьяны Гигель, несмотря на пандемию, сельское хозяйство в районе продолжает активно развиваться. В животноводстве достаточно успешно идет развитие не только мясного направления, но и молочного производства. В населенных пунктах ведется благоустройство общественных территорий. Многие сельчане для развития своего дела воспользовались безвозмездной грантовой поддержкой, которая ежегодно поступает в министерство сельского хозяйства региона из федерального центра и нацелена на развитие отрасли в целом.

Татьяна Гигель побывала в муниципальном образовании «Онгудайский район» и приняла участие во встрече с главами поселений района

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Татьяна Гигель

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Встреча Татьяны Гигель с главами поселений муниципального образования «Онгудайский район»

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Встреча Татьяны Гигель с главами поселений муниципального образования «Онгудайский район»

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Встреча Татьяны Гигель с главами поселений муниципального образования «Онгудайский район»

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Законодатель считает, что вхождение районного центра в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», которая с 2020 года распространяется на населенные пункты с количеством жителей свыше тысячи человек, позволит развить качественную инфраструктуру придомовых территорий в самом Онгудае, что, в свою очередь, увеличит индекс качества жизни сельчан.

По словам сенатора, необходимо прислушаться к мнению глав поселений, которые находятся в прямом контакте с жителями, и обратить особое внимание на работу с молодежью.

Татьяна Гигель подчеркнула, что вопрос ремонта клубов и спортивных сооружений требует особого внимания, поскольку от решения этих проблем в том числе зависит закрепление молодежи на селе. Налицо пробелы в работе региональных операторов по обращению с твердыми бытовыми отходами. Злободневной темой остается борьба с несанкционированными свалками.

Парламентарий выразила надежду, что к концу года в районе будет завершен ремонт детской школы искусств. В соответствии с Постановлением Совета Федерации, принятым в рамках проведения Дней Республики Алтай, Министерству спорта РФ рекомендовано изыскать возможность проведения реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Онгудай в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта». А в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» рекомендовано привести в порядок часть внутренних дорог района.

Татьяна Гигель считает, что анализ выполнения плановых мероприятий в рамках долгосрочной программы развития региона во время проходящих встреч в районах Республики с главами поселений и районной администрацией позволяет более ответственно подходить к вопросу планирования.

«Решать амбициозные задачи по социально-экономическому развитию региона по силам только единой команде, куда входят не только ответственные лица разных уровней власти, но и актив поселений», — отметила сенатор.

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