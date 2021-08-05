Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#УКВЗ#диверсификация05.08.2021 10:50

С космической надежностью: в Усть-Катаве налаживают производство суперсовременных трамваев

Еще недавно Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») переживал не лучшие времена. Предприятие с богатой многовековой историей, имевшее статус основного поставщика трамвайных вагонов в Советском Союзе, а позже и на рынок СНГ, оказалось в 2018 году на грани банкротства. Заводской конвейер встал, заказы улетучились, рабочие разошлись по домам.

В таком бедственном положении застал УКВЗ Дмитрий Рогозин, назначенный в том же году новым генеральным директором Роскосмоса. Казалось бы, что общего между вагоностроительным заводом и космосом? Дело в том, что с началом бурного освоения околоземного пространства, полвека назад, предприятие директивно было включено в cостав космической отрасли. Для реализации масштабных планов на орбите требовалась новая техника, и производственные мощности по ее изготовлению искали по всей стране. Усть-Катаву выпала честь делать двигательные установки для космических кораблей. Участвовал завод и в знаменитом отечественном проекте «Энергия-Буран».

Впрочем, полностью переводить предприятие на выпуск космической техники не стали. С его конвейера с завидной регулярностью продолжали сходить полюбившиеся жителям многих городов CCCP трамвайные вагоны. С распадом страны и разрушением производственных связей дела в Усть-Катаве становились все хуже. Адаптация к рыночной экономике шла неважно. А тут еще и руководство стало совершать одну ошибку за другой.

План действий

Ознакомившись с текущей ситуацией на заводе, команда нового руководителя Роскосмоса в короткие сроки разработала план выхода из кризиса. Программа осуществлялась в рамках единых подходов по диверсификации и развитию гражданской составляющей ракетно-космической промышленности. Презентация антикризисного плана состоялась на совещании в мае 2019 г. Вскоре, после нескольких лет простоя, был запущен конвейер, и с каждым месяцем завод стал преображаться на глазах.

Получив дополнительный организационный и финансовый потенциал, мобилизовав конструкторские и инженерные ресурсы, УКВЗ выиграл четыре контракта: на поставку 15 трамвайных вагонов в Магнитогорск и 35 — в Краснодар. Все четыре контракта в 2019 г. были исполнены, что отодвинуло предприятие от опасной черты, отделявшей его от банкротства.

В следующем, 2020-м, году завод продолжал набирать обороты, несмотря на пандемию, охватившую страну и мир. Были поставлены трамвайные вагоны в Новокузнецк, Краснодар и Магнитогорск. Суммарно — 53 штуки.

План выхода из кризиса потребовал непростых решений, в том числе по оптимизации численности сотрудников. Вместе с тем удалось сохранить и даже вернуть квалифицированные кадры, привлечь новых специалистов. В результате штат удалось стабилизировать на приемлемом для новых задач уровне — 2700 человек.

Модельный ряд

Естественно, чтобы стать успешным, предприятию необходимо освоить выпуск самой современной и конкурентоспособной продукции, совершить настоящий технологический рывок. И в феврале этого года конструкторы УКВЗ сделали то, что от них ожидали. Они презентовали современный односекционный полностью низкопольный трамвай модели 71-628, соответствующий мировым стандартам комфорта и безопасности. От аналогов его отличает ряд конструкционных и технологических особенностей. В частности, в обшивке бортов трамвая применен пластик, позволяющий повысить антикоррозионную стойкость вагона и снизить уровень шума. Кабина водителя отличается максимальным обзором и высокой эргономичностью рабочей зоны.

Комплекс информационной поддержки включает в себя видеонаблюдение с элементами искусственного интеллекта, систему «Умный город», удобную навигацию для пассажиров с визуальным отображением маршрута и остановок, электронный учет пассажиропотока. Экстерьер вагона имеет схожие черты с предыдущей моделью: это сделано из маркетинговых соображений для узнаваемости бренда.

В этом году новые вагоны производства УКВЗ уже получили трамвайные парки Челябинска и Таганрога: всего в уральский город до конца года будет поставлено 30 единиц, а в южный — 10. В ближайшее время трамваи отправятся и в столицу. До конца года УКВЗ изготовит для Москвы 40 трамвайных вагонов, что, несомненно, является достижением для регионального предприятия, учитывая уровень конкуренции на столичном рынке.

Кроме того, недавно Усть-Катавский завод выиграл конкурс, организованный администрацией Магнитогорска, по результатам которого в этот город будет поставлено 10 новых вагонов.

Обновление и новые заказы

Взрывное увеличение заказов потребовало решений по модернизации и переоснащению производства. Сейчас производственные мощности по выпуску трамвайных вагонов на УКВЗ составляют 120 единиц в год. Однако с началом производства новой техники стало очевидно: этого объема недостаточно, чтобы удовлетворить запросы рынка. К увеличению мощностей подталкивало и понимание, что трамвайный парк в России сильно изношен и требует замены. Поэтому руководство приняло решение о возведении нового сборочного цеха и о вложении средств в новые станки.

Строительство планируется начать в конце текущего года, с тем чтобы завершить работы и оснастить цех оборудованием следующей весной. Таким образом, трамваи снова стали гордостью и визитной карточкой Усть-Катава.

Кроме того, на УКВЗ сегодня освоено производство пассажирских лифтов, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, грузоподъемностью до 1600 кг и скоростью до 1.6 м/с. Сначала были изготовлены два опытных образца, и на них проведена сертификация. После этого были получены допуски регулирующего органа на работы по проектированию лифтов и на их замену.

На текущий момент УКВЗ имеет статус единственного поставщика лифтового оборудования для предприятий, входящих в контур Госкорпорации «Роскосмос». Завод получил пакет заказов на производство 40 образцов лифтового оборудования для «космических» фирм. Благодаря включению в промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники, УКВЗ также проходит аттестационный отбор для участия в проекте по замене лифтов на территории всего Южного Урала.

Еще одним важным направлением работы завода в рамках диверсификации является изготовление насосного и газорегулирующего оборудования. На протяжении многих лет предприятие выпускает широкий ассортимент различных агрегатов и сотрудничает с ведущими компаниями нефтегазовой отрасли России и стран ЕАЭС.

Эффект для завода и города

Усилия руководства предприятия и отрасли позволили УКВЗ в этом году выйти на прямые договоры в рамках гособоронзаказа и собрать портфель заказов на перспективу. «На текущий момент, портфель заказов УКВЗ полностью сформирован на 2021–2022 годы — как в отношении гражданской продукции, так и по линии гособоронзаказа, и мы ведем переговоры с заказчиками на предмет будущих контрактов», — отмечает генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Немаловажно, что проводимая модернизация имеет существенное экономическое и социальное значение для самого Усть-Катава. Не будет большим преувеличением сказать, что вся жизнь города так или иначе связана с заводом, являющимся градообразующим предприятием. Благодаря проекту по строительству нового сборочного цеха планируется создать еще 200 рабочих мест для жителей Усть-Катава.

MIL OSI