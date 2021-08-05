Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш05.08.2021 15:10

Студенты-целевики проходят практику на Энергомаше

45 студентов из трёх профильных вузов — Московского авиационного института, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» — проходят в течение лета 2021 года практику в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Центр подготовки персонала связывается с подразделениями, узнает куда и сколько возьмут практикантов, распределяет студентов, помогает им освоиться на предприятии. По словам главного специалиста центра подготовки персонала Игоря Лукашевича, студенты 2-4 курсов, как правило, проходят технологическую практику.

«Будущие конструкторы и технологи изучают процессы, которые осуществляются на производстве, видят, каким образом изготавливаются детали, знакомятся с межцеховыми процессами, могут проследить всю производственную цепочку — от литейки, кузни, механообработки, сварки, сборки до готового изделия, — отмечает Игорь Лукашевич. — В этом году у нас на практике только целевики, из-за коронавируса вынуждены ограничить прием практикантов „со стороны“».

Елена Беспутина, например, работает стажером и проходит производственную практику в отделе агрегатов КБ. Закончила 4 курс МАИ по специальности «проектирование авиационных и ракетных двигателей».

«Первый раз на практике я была после 2 курса, в одном из производственных подразделений. Нам показывали станки, объясняли, чем занимаются те или иные цеха. Сейчас — полностью инженерная работа. Смотришь чертежи, 3D-модели, видишь, как происходят изменения в чертежах. Все это очень интересно и мне нравится. Даже за время небольшой практики, на самом деле, можно многое понять. Я полностью погружаюсь в процесс — нет такого, что сидишь и нечем заняться. Постоянно что-то рассказывают, объясняют, дают сделать самой», — делится Елена.

Владислав Шубин закончил 3 курс МАИ, по специальности «информационные системы». Проходит практику в отделе защиты информации:

«Изначально планировал работать в IT- сфере и, как мне кажется, нашел себя в рамках защиты информации. Это целый комплекс разных систем, создающих своеобразный информационный щит, который призван делать все возможное, чтобы не было утечек информации, чтобы предприятие продолжало работать».

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