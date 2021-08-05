Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ05.08.2021 18:37

Роскосмос продолжает мониторинг ЧС на планете

Технология дистанционного зондирования Земли представляет собой незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга планеты Земля, помогающий эффективно использовать и управлять ее ресурсами. Специалисты компании «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обладают уникальным опытом и методиками получения, хранения, обработки и интерпретации данных ДЗЗ.

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки. В рамках выполнения поручения Совета Безопасности Российской Федерации организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий.

Так, с 29 июля по 5 августа 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Карстовые провалы в Челябинской области, Пермском крае и Нижегородской области;

лесопожарная обстановка в Республике Саха (Якутии);

угроза схода ледника в Северной Осетии-Алании;

подтопления в Забайкальском крае;

последствия прорыва гидротехнических сооружений в КНР;

лесные пожары в Сахалинской области;

лесные пожары в Турции;

подтопления в ДФО.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг наводнения в Люксембурге, Швейцарии и Индии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг лесопожарной обстановки в Республике Карелия;

мониторинг наводнения в КНР;

мониторинг подтоплений в Забайкальском крае;

мониторинг наводнения в Хабаровском крае;

мониторинг лесных пожаров в Греции.

В связи с развитием пожароопасной ситуации в Республике Карелия 20 июля 2021 года активирована Хартия. По состоянию на 5 августа в МЧС России переданы иностранные данные космической съемки объемом около 2,4 млн квадратных километра (102 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

В связи с развитием паводкоопасной обстановки в ДФО (Хабаровский Край, Еврейская АО, Амурская область) 4 августа 2021 года активирована Хартия, по состоянию на 5 августа в МЧС России переданы иностранные данные объемом около 0,9 млн квадратных километра (53 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов.

Всего за отчетный период в МЧС России переданы российские данные космической съемки в объеме около 653 тысяч квадратных километров (74 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

В рамках мониторинга пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации в ФБУ «Авиалесоохрана» переданы полученные российские данные в объеме около 272 тысяч квадратных километров (42 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные космической съемки в объеме 372 тысяч квадратных километров (50 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 15 тысяч квадратных километров (4 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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