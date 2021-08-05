Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Иван Краснов05.08.2021 22:34

Протон-ПМ развивает информационную систему управления сервисной деятельностью

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») внедряет централизованную систему оказания IT-услуг. Она соответствует мировым стандартам ITSM (IT Service Management) и создаётся на базе отечественного программного продукта «ИнфраМенеджер» — платформы для автоматизации и управления жизненным циклом предоставления IT-услуг.

На сегодняшний день на предприятии используется комбинированная система управления сервисной деятельностью, включающая в себя несколько программных продуктов. Также IT-специалисты обрабатывают прямые обращения пользователей. В связи с расширением применения цифровых технологий на производстве и ростом количества активных пользователей требуется системный подход к организации и управлению сервисной работой.

По словам начальника управления информационных систем и технологий Протон-ПМ Сергея Склярова, проект призван сделать процесс оказания IT-услуг максимально прозрачным для пользователей, а также повысить качество работы службы технической поддержки:

«При помощи „ИнфраМенеджера“ любой пользователь может подать заявку, отслеживать её, получать исчерпывающую информацию о сроках выполнения и статусе запроса, — отметил Сергея Скляров. — Также система позволяет получать обратную связь от пользователей, перераспределять ресурсы и персонал, осуществлять планирование и бюджетирование в рамках управления информационных систем».

В свою очередь директор Протон-ПМ Иван Краснов отметил, что, реализуя проекты по автоматизации бизнес— и производственных процессов, предприятие выбирает импортонезависимые решения.

“Внедрение ITSM-подхода к оказанию сервисных услуг не только повысит качество работы службы поддержки, но и позволит выстроить структуру IT-службы предприятия оптимальным образом, повысив удовлетворённость сотрудников её работой. А интеграция с информационной системой управления ресурсами предприятия даст новые возможности для цифрового развития, — говорит Иван Краснов.

MIL OSI