Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НИЦ РКП05.08.2021 16:59

НИЦ РКП удвоил поставки медицинского кислорода за 7 месяцев и продолжает наращивать объемы

Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в период с января по июль 2021 года поставил для учреждений здравоохранения России 1059 тонн жидкого кислорода, что более чем в два раза превышает объем поставок 2020 года в 514 тонн.

В планах предприятия — продолжать наращивать объемы производства медицинского кислорода: в августе НИЦ РКП намерен выработать 320 тонн жидкого кислорода, а в сентябре — 304 тонны. В дальнейшем при сохранении дефицита кислорода предприятие готово продолжать поставлять его в медучреждения страны.

Производство и поставки кислорода стали вкладом предприятия в борьбу с пандемией Covid-19. Видя в этом свою социальную миссию, НИЦ РКП сместил акценты на производство жидкого кислорода для обеспечения медучреждений и спасения людей, продолжая выполнять основные задачи и функции испытательного полигона Госкорпорации «Роскосмос».

Сегодня НИЦ РКП — крупнейший отраслевой производитель криогенных компонентов и сжатых газов, используемых в ракетной технике. На текущий момент центр выработал более 1,5 миллиона тонн жидких кислорода и азота для собственных потребностей, а также для обеспечения запусков космических аппаратов на космодромах Байконур, Плесецк и Восточный.

Проведенная в 2009–2015 гг. масштабная реконструкция кислородно-азотного производства НИЦ РКП позволила довести его производственную мощность до 7200 тонн жидкого кислорода в год, причем вырабатываемый кислород по физико-химическим показателям существенно превосходит требования, предъявляемые к медицинскому кислороду по ГОСТ6331-78.

Раннее сообщалось, что в период осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией Covid-19 в 2020–2021 гг. предприятия ракетно-космической отрасли Российской Федерации передали для нужд медицинских учреждений около 20 тысяч тонн кислорода.

НИЦ РКП является головным испытательным центром Госкорпорации «Роскосмос» по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений.

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