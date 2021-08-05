Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#OneWeb05.08.2021 16:52

На космодроме Байконур началась подготовка стартового комплекса

На космодроме Байконур началась подготовка стартового комплекса «Восток» площадки № 31 по программе запуска космических аппаратов OneWeb. Утром 2 августа 2021 года прошло построение совместного расчета специалистов Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию Роскосмос).

Участникам предстоящего запуска были поставлены задачи по подготовке стартового оборудования и систем. После чего специалисты Космического центра «Южный» приступили к выполнению технологических операций согласно комплексному графику по программе запуска космических аппаратов OneWeb.

Мероприятие проходило с учетом всех принятых санитарно-эпидемиологических мер по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции.

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