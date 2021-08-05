Игры XXXII Олимпиады в Токио: Завур Угуев выиграл «золото» в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Заур Угуев выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финальной схватке россиянин победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4.

26-летний Завур Угуев – заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка мира. Завур родом из Хасавюрта, в составе российской олимпийской сборной представляет Республику Дагестан. Завур тренируется на базе СДЮСШОР имени М. Батырова, его тренер Шеме Магомедтагирович Шемеев.

По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России спортивной борьбой занимаются 432 тысячи человек. В спортивных школах страны работают 633 отделения по спортивной борьбе. В том числе, работают 218 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки занимаются 71 тысяча человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду «спортивная борьба» занимаются 166 тысяч человек в 85 субъектах Российской Федерации. Количество тренеров в стране по спортивной борьбе составляет 6046 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 5039 тренеров.

При поддержке Министерства спорта развитием спортивной борьбы занимается Федерация спортивной борьбы России. Президент Федерации спортивной борьбы России – олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Михаил Геразиевич Мамиашвили. Главный тренер мужской спортивной сборной команды России по вольной борьбе – заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Дзамболат Ильич Тедеев.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Завура Угуева, весь тренерский штаб и Федерацию спортивной борьбы России с «золотом» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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