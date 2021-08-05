Игры XXXII Олимпиады в Токио: Глеб Бакши стал бронзовым призером в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Глеб Бакши выиграл бронзовую награду в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг. В полуфинале россиянин уступил бразильцу Хеберту Соузе раздельным решением судей (1:4). Поединок за третье место не проводится.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Глеба Бакши с «бронзой»:«Поздравляю Альберта Батыргазиева с «золотом» Олимпиады в весовой категории до 57 кг и Глеба Бакши с «бронзой» в категории до 75 кг! В полулегком весе российские боксеры последний раз побеждали на Олимпийских играх в 2004 году, когда золотым призером стал Алексей Тищенко. В финальном поединке в Токио Альберт Батыргазиев в упорной и красивой борьбе одолел сильного американского соперника. Он проявил чемпионский характер и огромную волю к победе. Это «золото» стало для российских боксеров первым на Играх в Токио. Глеб Бакши также очень достойно провел олимпийский турнир, уступил в поединке за выход в финал раздельным решением судей. Выиграть «бронзу» Олимпиады — большое достижение для каждого спортсмена. Поздравляю тренеров национальной команды и Федерацию бокса России с медалями наших спортсменов! Желаю российским боксерам удачи в Токио, мы болеем за них», – сказал Олег Матыцин.

25-летний Глеб Бакши – заслуженный мастер спорта России, в 2018 году стал чемпионов России, а в 2019 году – чемпионом мира. Глеб родом из Симферополя (Республика Крым), в составе российской олимпийской сборной представляет Кемеровскую область. Его тренеры – Антон Юрьевич Кадушин и заслуженный тренер Украины Иван Николаевич Карандей.

По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России боксов занимаются более 400 тысяч человек. В спортивных школах страны работают 1314 отделений по боксу. В том числе, работают 216 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки по виду спорта «бокс» занимаются 53 тысячи человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду спорта «бокс» занимаются более 100 тысяч человек во всех субъектах Российской Федерации. Количество тренеров по боксу в стране составляет 4513 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 3579 тренеров.

При поддержке Министерства спорта развитием бокса занимается Федерация бокса России. Генеральный секретарь Федерации бокса России – Кирилл Андреевич Щекутьев. Главный тренер мужской спортивной сборной команды Российской Федерации по боксу – Заслуженный тренер России Виктор Борисович Фархутдинов.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Глеба Бакши, весь тренерский штаб и Федерацию бокса России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

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