Игры XXXII Олимпиады в Токио: Артур Найфонов выиграл «бронзу» в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Артур Найфонов выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В поединке за третье место россиянин победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счетом 2:0.24-летний Артур Найфонов – мастер спорта России международного класса, трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира. Артур родом из Беслана (Республика Северная Осетия – Алания), в составе российской олимпийской сборной представляет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Артур Найфонов тренируется на базе ЦСКА, его тренеры – Тотраз Борисович Арчегов, Эльбрус Ильич Дудаев и заслуженный тренер России Виктор Михайлович Рожков.

По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России спортивной борьбой занимаются 432 тысячи человек. В спортивных школах страны работают 633 отделения по спортивной борьбе. В том числе, работают 218 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки занимаются 71 тысяча человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду «спортивная борьба» занимаются 166 тысяч человек в 85 субъектах Российской Федерации. Количество тренеров в стране по спортивной борьбе составляет 6046 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 5039 тренеров.

При поддержке Министерства спорта развитием спортивной борьбы занимается Федерация спортивной борьбы России. Президент Федерации спортивной борьбы России – олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Михаил Геразиевич Мамиашвили. Главный тренер мужской спортивной сборной команды России по вольной борьбе – заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Дзамболат Ильич Тедеев.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Артура Найфонова, весь тренерский штаб и Федерацию спортивной борьбы России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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