Игры XXXII Олимпиады в Токио: Анжелика Сидорова выиграла «серебро» в прыжках с шестом

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебряную медаль в прыжках с шестом. Россиянке покорилась высота 4,85 метра.

Для российской сборной медаль Анжелики Сидоровой – первая олимпийская награда с 2012 года.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анжелику с «серебром»:«Поздравляю Анжелику с «серебром» Олимпиады. Эта медаль — первая олимпийская в карьере нашей именитой спортсменки, чемпионки мира. Это также и первая награда в Токио для российской команды по легкой атлетике, которая представлена на Олимпийских играх всего 10 спортсменами. Анжелика показала на Олимпиаде большое мастерство. Развязка финала выдалась драматичной. Наша спортсменка, безусловно, заслуживала того, чтобы выиграть «золото», просто удача в этот день была на стороне американки. Поздравляю тренера Анжелики Светлану Абрамову и Всероссийскую федерацию легкой атлетики с олимпийской серебряной медалью. Желаю российским легкоатлетам удачи в соревнованиях Игр в Токио, мы болеем за вас», – сказал Олег Матыцин.

30-летняя Анжелика Сидорова – заслуженный мастер спорта России, действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом, чемпионка Европы и двукратная чемпионка Европы по прыжкам с шестом в помещении. Анжелика родом из Москвы, в составе российской олимпийской сборной представляет столицу. Тренер Анжелики – заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Светлана Александровна Абрамова.

По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России легкой атлетикой занимаются почти 2 миллиона человек. В спортивных школах страны работают 1330 отделений по легкой атлетике. В том числе, работают 187 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» занимаются 65 тысяч человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» занимаются более 100 тысяч человек в 82 субъектах Российской Федерации. Количество тренеров в стране по виду спорта «легкая атлетика» составляет 5650 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 4156 тренеров.

При поддержке Министерства спорта развитием легкой атлетики занимается Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). В феврале 2021 года World Athletics утвердила план по восстановлению членства ВФЛА в международной организации, приостановленного в ноябре 2015 года. Для возвращения статуса российской федерации легкой атлетики необходимо выполнить все утвержденные критерии. World Athletics также возобновила выдачу российским легкоатлетам разрешений на выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом, до конца 2021 года, Россия имеет право заявлять на крупные старты только 10 спортсменов. В ноябре 2021 года совет World Athletics рассмотрит вопрос сохранения или увеличения квот для россиян, в связи с позитивными изменениями в работе федерации, и обсудит вопрос восстановления статуса ВФЛА.В настоящее время ВФЛА совместно с РУСАДА и при поддержке Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России ведет системную работу по выполнению плана восстановления членства в World Athletics. Рабочая группа международной федерации, которая отслеживает этапы реализации плана, в июле отметила, что Россия добилась прогресса в процессе восстановления.На данный момент, и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики – заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова. Главный тренер спортивной сборной команды России по легкой атлетике – заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Михайлович Борзаковский.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анжелику Сидорову, весь тренерский штаб и Всероссийскую федерацию легкой атлетики с «серебром» и желает новых ярких побед!

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